Синоптики радять уникати дощу після вибуху на "Рівнеазоті"

На заводі "Рівнеазот" сталася розгерметизація трубопроводу, внаслідок чого у повітря здійнялася помаранчева хмара. Фахівці радять не потрапляти під дощ через їхню можливу кислотність.

Водночас фахівці виконали заміри для контролю стану повітря. Наразі у всіх районах, де провели дослідження, воно у нормі.

Нагадаємо Через аварію на "Рівнеазоті" можуть випасти кислотні дощі, – фахівці

Краще гуляти із парасолькою

Азотиста хмара помаранчевого кольору, що здійнялася над заводом, потрапила в атмосферу. Вона поступово розсіювалась і осідала локально, зазначають синоптики. Вони відзначили: на далеку відстань пари азоту не полетіли. Зокрема завдяки погодним умовам на Рівненщині 20 липня.

Втім, окис азоту все ж потрапив в атмосферу, знижуючи кислотність опадів на північному заході країни. Через це дощі можуть бути підкисленими.

Тому, в деяких районах Рівненщини випадали підкислені дощі, і хоча вже загрози немає, варто сьогодні під дощами не "купатись", а все ж убезпечити себе від можливих кислотних дощів парасолькою,

– розповіли в Укргідрометцентрі.

Проте і такі дощі жодної загрози населенню та навколишньому середовищу не несуть..

Експерти дослідили повітря

Від 18:00 години 20 липня фахівці декілька разів у різних точках Рівного та села Городок поблизу проводили дослідження. Як повідомляють у Рівненській ОДА, вони стосувалися аналізу 5 забруднювальних речовин – азоту діоксиду, азоту оксиду, аміаку, ангідриду сірчистого, вуглецю оксиду.

На території населених пунктів:

вміст діоксиду азоту 0,031 – 0,074 міліграма на метр кубічний при гранично допустимій концентрації 0,2 міліграма на метр кубічний

оксиду азоту 0,029 – 0,048 міліграма на метр кубічний, при гранично допустимій концентрації – 0,4 міліграма на метр кубічний.

Усі зафіксовані показники у житловій забудові – у кілька разів нижчі за гранично допустимі норми. Відповідно, після надзвичайної ситуації на "Рівнеазот" медико-екологічні загрози для жителів Рівного та області відсутні,

– зазначив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

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