У серці окупованого Севастополя пролунав вибух

У тимчасово окупованому Севастополі пролунав звук вибуху. Попередньо, це трапилось в самому центрі міста.

У середу 26 квітня в центрі Севастополя пролунав вибух. Найгучнішим він був в центрі міста, проте віддалено його почули навіть жителі північної частини.

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Джерело вибуху наразі невідоме. Але місцеві кореспонденти повідомляють, що звук був схожий на віддалений артилерійський постріл.

Цікаво, що пропагандистські видання тимчасово окупованого Криму спершу взагалі не повідомляли про інцидент. Росіяни вкотре залишили переляканих місцевих жителів без жодної інформації. Тим часом гауляйтери радісно звітують про перехоплення чергового "терориста" у Сімферополі.

Лиш за годину росіяни вирішили спростувати інформацію. Вони заявили, що "жодних вибухів у Криму немає, все спокійно". Мовляв, інформація про вибухи – фейк.

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