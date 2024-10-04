"Штовхають Лукашенка до дій": у РНБО відреагували на вибух "Шахеда" у Білорусі

Під час дронової атаки Росії на Україну один із "Шахедів" залетів на територію Білорусі і вибухнув. У РНБО пояснили, що замислили окупанти.

Так, близько 5:00 жителі білоруських Калінковичів прокинулися від гучного вибуху. Як виявилося, у місті впав російський дрон. Момент падіння потрапив на відео.

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Що задумала Росія

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що Калінковичі розташовані неподалік Мозирського НПЗ.

Росіяни намагаються здійснити провокацію біля Мозирського НПЗ, щоб звинуватити Україну та вимагати дій від Лукашенка,

– наголосив військовий.

Останнім часом російські безпілотники неодноразово пролітають над територією Білорусі. Мінськ вже навіть почав їх збивати. Так, вночі проти 26 вересня до країни-союзниці агресора залетіли чотири "Шахеди".

Сам Лукашенко визнав проліт "Шахедів" над Білоруссю, але заявив, що це не його проблеми, а служби безпеки. Він зазначив, що багато безпілотників збивають, не зважаючи на те, чи вони російські, чи українські. Лукашенко вирішив не обговорювати тему "Шахедів" публічно, пообіцявши розбиратися з цим на рівні фахівців.