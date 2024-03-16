У Скадовську партизани влаштували диверсію: окупанти в лікарні, "вибори" скасували

Кремль 15 – 17 березня проводить так звані "вибори президента" й на окупованих територіях України. Однак Сили спротиву перешкоджають організації псевдоголосування на цих землях.

У Центрі національного спротиву розповіли, що українські агенти влаштували диверсію біля "виборчої дільниці" у Скадовську. Повідомляється, що є поранені окупанти.

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Диверсія під час "виборів"

На тимчасово окупованих територіях 15 березня партизани вкотре перешкодили проведенню фейкових виборів президента Росії. Близько 15:00 поруч з "виборчою дільницею" на центральній площі Скадовська пролунав вибух. У цей момент там перебували патрульні окупаційних сил – є поранені.

Внаслідок успішної диверсії руху опору п’ятеро окупантів відправились до шпиталю, – повідомили у Центрі спротиву.

У зв'язку з тим, що окупаційна адміністрація не здатна забезпечити безпеку містян, колаборанти скасували подальше проведення "виборів" у Скадовську. Наразі псевдоголосування можливе лише за місцем проживання.

У Центрі спротиву нагадали, що жоден з причетних до організації "виборів" не уникне відповідальності.

Що відомо про псевдовибори