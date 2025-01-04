Військовий, що загинув від вибуху Tesla у Лас-Вегасі, залишив записку: влада оприлюднила зміст

У Лас-Вегасі біля готелю Trump International 1 січня вибухнув автомобіль Tesla Cybertruck. Військовослужбовець, який влаштував цей вибух, лишив записку.

У ній йшлося про те, що підрив авто на Новий рік був трюком, який послужив "дзвінком для пробудження", повідомляє 24 Канал з посиланням на AP News.

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Що відомо про записки, які лишив винний у підриві Tesla

Метью Лівелсбергер, 37-річний зелений берет із Колорадо-Спрінгс у записках на мобільному телефоні написав, що йому потрібно "очистити" свій розум "від братів, яких втратив, і звільнити себе від тягаря забраних життів". Лівелсбергер служив в армії з 2006 року і двічі був в Афганістані.

Це не був теракт, це був тривожний дзвінок. Американці звертають увагу лише на видовища та насильство. Який кращий спосіб донести свою точку зору, ніж трюк із феєрверками та вибухівкою,

– йдеться в одному з листів, що оприлюднила місцева влада.

Листи Лівелсбергера охоплювали низку тем, включаючи політичні образи, суспільні проблеми, внутрішні та міжнародні проблеми – включно з війною в Україні. В одній з записок військовий пише, що США "смертельно хворі і прямують до краху".

Американські правоохоронці повідомили, що інженери Tesla допомогли їм отримати дані з Cybertruck. Поліцейські мають переглянути великий масив даних. Йдеться про тисячі, якщо не мільйони відео, фотографій, документів, вебісторії та всього іншого.

Попри те, що вибух стався біля готелю, що носить ім'я новообраного президента США, Лівелсбергер у листах закликає громадськість "згуртуватися" навколо Трампа та Ілона Маска.

Зауважимо, Метью Лівелсбергер помер від пострілу в голову. Слідчі поки що не пояснили, як він застрелився всередині Cybertruck, одночасно запаливши феєрверки та табірне паливо, що зрештою і призвело до вибуху.

Раніше Ілон Маск відреагував на вибух. Він казав, що авто підірвали навмисно. Мовляв, це не має відношення до технічних особливостей автомобіля.