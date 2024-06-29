У центрі Луцька стався вибух: там чоловік підірвав гранату

Надзвичайна ситуація трапилася в обласному центрі Волинської області. Там чоловік просто посеред міста підірвав гранату.

Відомо, що інцидент трапився 29 червня. Спільними зусиллями правоохоронців та співробітників СБУ вдалося затримати порушника.

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Вибух у центрі Луцька

Ним виявився 23-річний житель Хмельниччини. Мотиви його вчинку наразі встановлюються.

На щастя, ніхто не постраждав. Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії.

Тим часом в СБУ нагадують, що у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, отримання інформації про перебування в регіоні підозрілих осіб, даних про наміри здійснення сепаратистської, терористичної, диверсійної та розвідувально-підривної діяльності, треба повідомляти до Управління Служби безпеки в області.

Нагадаємо, що вночі ще одного підривника затримали у Києві. В одному з жилих кварталів Деснянського району чоловік підірвав ручну гранату. Внаслідок вибуху пошкоджено 11 автомобілів.

З'ясувалося, що зловмисник – це місцевий житель 1973 року народження. Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців "Корд" затримали його за місцем проживання.

Під час обшуку квартири силовики вилучили 5 гранат і близько 40 набоїв різного калібру. Розпочате кримінальне провадження за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї. Киянину може загрожувати до 7 років в'язниці.