Вибух у відділку на Одещині: троє поліцейських поранені

23 березня у відділку на Одещині стався вибух. Є жертва і поранені.

Близько 18:00 у відділку поліції в Біляївці, розташованої за 50 кілометрів від Одеси, пролунав вибух. Попередньо, його спричинила вибухівка, яку до управління принесла жінка у пакеті, передає 24 Канал.

Дивіться також В Одеській області у відділку поліції стався вибух: загинула жінка

Що відомо про наслідки

Правоохоронці спершу повідомили, що внаслідок інциденту загинула жінка. Також вони зазначили, що є поранені.

Пізніше було надане уточнення. Виявилося, що поранень зазнали троє поліцейських. Їм надається медична допомога.

Нагадаємо, що з початку року в Україні неодноразово виникали ситуації з підривом вибухівки у громадських місцях та будівлях. Ці теракти організовували російські спецслужби. Окупанти вербували за гроші громадян України, спонукаючи їх до злочину.

Одному із них вдалося запобігти. СБУ встановила, що ворог шантажував 14-річну дівчину з Тернополя. Школярку змушували вчинити теракт, погрожуючи розповсюдженням її відвертих фото.

Працівники Служби безпеки затримали дівчину з вибухівкою біля поліції. Їй висунуто підозру в закінченому замаху на терористичний акт.

До слова, росіяни планували дистанційно підірвати школярку, аби вбити її та інших людей.