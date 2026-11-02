Атака реактивних дронів триває: у Вінниці прогримів вибух

У Вінниці 2 листопада вночі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Регіон атакували реактивні безпілотники, які рухалися на великій швидкості у бік міста.

Про це інформували Повітряні сили. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Атака БпЛА на Вінницю 2 листопада: що відомо?

Російська армія застосувала для удару по Україні швидкісні дрони з реактивними двигунами вночі 2 листопада. Під загрозою удару опинилася й Вінниця.

У місті прогримів вибух близько 05:03 ранку. Сили Протиповітряної оборони активно працювали по ворожих цілях.

Інформації про наслідки обстрілу на момент публікації ще не було. Повітряна атака по Україні триває.

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Додамо, що ввечері 1 вересня офіційний український додаток "Повітряна тривога" зазнав кібератаки, під час якої хакери розіслали користувачам неправдиві сповіщення про радіаційну та хімічну загрозу.

Цікаво, що невдовзі після цього такого ж зламу зазнала російська аналогічна система.