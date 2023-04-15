Перед виступом прем'єр-міністра Японії пролунав вибух: люди в паніці втікали з місця події

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до міста Вакаяма. Там він мав виступити з промовою. Але, в якийсь момент перед її початком, пролунав вибух.

Як розповідають місцеві ЗМІ, вибух пролунав поблизу місця, де мав би публічно виступити Кісіда. Попередньо повідомляють, що японський прем'єр не постраждав.

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Натовп запанікував під час вибуху

Відомо, що Кісіду евакуювали після того, як пролунав гучний вибух у рибальському порту Зогасакі в місті Вакаяма. Журналісти зазначають, що місце події він покинув неушкодженим. Пожежна служба й інші органи влади зазначили, що не надходило повідомлень про постраждалих.

Кинули срібний циліндр. Він засвітився, а через деякий час почувся гучний шум. Я почула крик і отримала вказівку від есдека відійти від місця події,

– розповіла очевидиця.

Член міської ради, який на власні очі бачив усе, розповів, що "циліндричний сріблястий предмет" пролетів за якихось два метри від нього, і з нього пішов дим.

Остаточно невідомо, що стало його причиною. Але, судячи з розповідей очевидців, схоже, що це була димова шашка. Її кинули після розмови прем'єр-міністра Японії з кандидатом від правлячої Ліберально-демократичної партії.

У мережу також виклали ролик з місця події. На ньому видно переляканий натовп, який біжить до укриття після вибуху. Цьому передувала тиснява.

Перелякані люди намагалися втекти з місця події: дивіться відео

За наявною інформацією, що поліцейські затримали чоловіка. Але достеменно невідомо, чи причетний він до вибуху.

Поліцейські затримали чоловіка: дивіться на відео

Додамо, що після інциденту Кісіда скасував свій публічний виступ. За наявними даними, він перебуває у споруді головного управління поліції префектури Кіодо.

Зауважимо, що напередодні в Японії теж було неспокійно. Там пролунала повітряна тривога.

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