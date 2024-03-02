У Єкатеринбурзі стався вибух на підстанції, що живить 3 військові підприємства: реакція ГУР
У російському Єкатеринбурзі трапився вибух на електропідстанції. Вона живить світлом три оборонні підприємства ворогів.
Вибух пролунав напередодні, 1 березня, орієнтовно о 23:00 за місцевим часом. За даними офіційних екстрених служб, причина вибуху – несправність електрообладнання, проте телеграм-канали написали про закладену вибухівку, пише 24 Канал.
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Що трапилось на підстанції в Єкатеринбурзі
В російському Єкатеринбурзі на вулиці Шефській трапився вибух в районі електропідстанції "Калінінська".
Рятувальники заявили, що, мовляв, мовиться про несправність електрообладнання. Саме це супроводжувалось "бавовною та яскравим спалахом", який могли спостерігати місцеві, що живуть неподалік.
Окрім того, пропагандисти з посиланням на джерела написали, що буцімто причиною може бути коротке замикання та подальше пошкодження одного із трансформаторів.
Російські оперативні служби запевнили, що нібито:
- інцидент не спричинив порушення енергопостачання районів столиці Середнього Уралу,
- електроустаткування підстанції "Калінінська" працює у штатному режимі.
У росіян традиційно немає постраждалих, тільки працюють спеціалісти.
Вибух на електропідстанції в Єкатеринбурзі: дивіться відео
Проте в російських телеграм-каналах озвучили іншу причину вибуху – там спрацював саморобний вибуховий пристрій й правоохоронці намагаються з'ясувати, як він опинився на території підприємства.
До речі, електропідстанція "Калінінська" живить світлом 3 оборонні заводи:
- Машинобудівний завод імені Калініна – виробляє військову техніку;
- Турбомоторний – проектує, виготовляє та обслуговує парові та газові турбіни, які потрібні й для військово-морського флоту;
- Уралмаш – згідно з відкритими даними, виготовляє екскаватори для гірничодобувних підприємств, дробильно-розмольне обладнання, підйомні шахтні машини, важкі мостові крани, обладнання для АЕС.
Що розповіла українська розвідка
Представник української розвідки Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону, що у росіян продовжується деградація інфраструктури. Ба більше, те, що вибухає в Росії – відповідальність, зокрема, російської влади.
Але на цій території є небайдужі громадяни, які не можуть миритись з путінською диктатурою і роблять все можливе для того, щоб власну територію і країну звільнити якомога швидше у єдиний законний спосіб збройної боротьби проти кривавого путінського режиму,
– пояснив Юсов.
У росіян вибухало в Санкт-Петербурзі
- Вночі проти 2 березня російський Санкт-Петербург атакував невідомий безпілотник. Російська "пе-ве-о" так відпрацювала, що уламки впали на житловий будинок у Красногвардійському районі міста та пошкодили будинок.
- Росіяни евакуювали орієнтовно 100 мешканців. Адже невідомий дрон зруйнував балкони будинку, є пошкодження на всіх поверхах.
- Губернатор Петербурга Алєксандр Бєглов традиційно заявив, що внаслідок атаки нібито обійшлось без жертв. Як росіяни збивали дрон – дивіться за посиланням.