"Скільки можна терпіти": у окупантів почалася істерика через вибухи у Криму

У Криму 18 травня стався "хлопок" на залізничних коліях, і з рейок зійшли п'ять вагонів. Сполучення окупанти зможуть відновити тільки ввечері, а вибух чули з відстані у десятки кілометрів.

Пропагандисти стверджують, що у вагонах, що зійшли з рейок, росіяни перевозили зерно. Про це повідомили російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Істерика окупантів у Криму

Після "бавовни" під Сімферополем росіяни відразу ж розмріялися про помсту та знову закликали вбивати українців. Не проти окупанти вчиняти і чергові теракти містах України. За словами пропагандистів, сходження вагонів потяга з колій тимчасово призупинило рух електропоїздів на перегоні Сімферополь – Севастополь. Також вибух зруйнував близько 50 метрів залізничної колії.

"Зараз на місці продовжуються відновлювальні роботи, вагони, що впали, піднімають. Нагадаємо, сходження вагонів стався через "диверсію" - вибух місцеві жителі чули на відстані понад десяток кілометрів", – написали у пропагандистських телеграм-каналах.

А в коментарях до російських дописів відкрився справжній портал в пекло: одні окупанти панікують і заявляють, що "Вже немає сил терпіти, над нами знущаються!", інші пишуть, що "Треба потерпіти, скоро все це закінчиться".

У росіян "палає" через підрив залізниці у Криму / Скриншоти з соцмереж

З початку року у окупованому Криму сталося щонайменше 57 спроб диверсій на залізниці, об'єктах оборони та енергетики Росії. Також нещадавно Зеленський заявляв, що чекати деокупації Криму залишилося недовго, а коли це трапиться, Путіну доведеться шукати рішення.

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