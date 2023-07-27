Вибух у Запоріжжі перед тривогою: в ОВА заявили, що окупанти вдарили по місту

У Запоріжжі місцеві жителі чули вибух, після чого пролунала тривога. Згодом в ОВА прокоментували це, зазначивши, що російські окупанти атакували місто.

У четвер, 27 липня, близько 18:18 у Запоріжжі пролунав вибух, про що написати місцеві ЗМІ. Як згодом констатував голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко, ворог вдарив по мирному багатотисячному місту, оскільки зазнає втрат на полі бою.

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Триває ліквідація наслідків атаки

За словами посадовця, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків терористичного удару по обласному центру.

Водночас інформація про постраждалих станом на 20:22, 27 липня – не надходила.

Руйнуючи нашу інфраструктуру не перемогти незламний український дух та нашу жагу вибити російських злочинців з української землі. Тримаємо стрій.

Варто сказати, що у своєму повідомленні очільник регіону не прокоментував той факт, що вибух пролунав до тривоги.

Зверніть увагу! Після того як прогримів цей вибух, тривогу, окрім Запорізької, оголосили також у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Донецькій та Сумській областях.

В останньому з перелічених регіонів місцеві жителі чули вибух близько 18:23 – себто уже після повідомлення про можливу небезпеку.

Зауважимо, що оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи ви можете читати в нашому телеграмі.

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