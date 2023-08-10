Секретне виробництво, – військовий експерт припустив, що могли розробляти у Сергієвому Посаді

На заводі у російському місті Сергієв Посад, що під Москвою, 9 серпня стався потужний вибух. Навряд чи його підрив був випадковим, адже там могло розміщуватись секретне виробництво.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Денис Попович. За його словами, попри секретне виробництво, фінансування було не дуже, тому там також розміщували орендарів.

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Що могли виготовляти на заводі

Є інформація, що на Загорському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді працювали над важливими проєктами для російської армії. Денис Попович назвав кілька версій щодо цього заводу.

Є версії, що там було виявлено боєприпаси. Окрім деталей для секретного бомбардувальника, який за планами Росії мав стати у серію у 2027 році, але навряд чи стане, там виготовлялись оптичні пристрої, зокрема і для танкових прицілів, деталі для дронів "Ланцет". Навряд чи це випадковість, що було підірвано саме цей завод,

– сказав він.

Також відомо, що на території заводу розташували склад із потужною піротехнікою, що призвело до такого вибуху. У російських медіа пишуть, що завод не був дуже багатим.

"Через це там були орендарі, яким надали площі, щоб вони розміщували там свої потужності. Там з'явився склад піротехнічних виробів, який за версією російських медіа вибухнув. Секретне виробництво, але з фінансуванням не дуже. Вони були змушені вдаватися до послуг орендарів", – пояснив військовий експерт.

Вибух на заводі у Сергієвому Посаді: коротко