Вибух у житловому будинку у Запоріжжі: правоохоронці відкрили кримінальну справу
Джерело:Офіс генпрокурора
Вранці 28 січня у житловому будинку у Запоріжжі прогримів вибух, загинула людина. Правоохоронні органи відкрили за фактом трагедії кримінальне провадження.
Справою займаються прокурори Запорізької обласної прокуратури. Провадження розслідують за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.
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Вибух пошкодив 7 квартир
Слідчі розповіли, що вибухом зруйновано несучі елементи в межах одного під'їзду, пошкоджено 7 квартир. За попередніми висновками, вибухнула газоповітряна суміш без послідуючого горіння.
Внаслідок вибуху загинула літня жінка
Внаслідок трагедії загинула літня жінка. Ще троє постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. З будинку довелось евакуювати 15 місцевих мешканців.Зверніть увагу! Поки що слідчі проводять першочергові дії, встановлюють обставини та допитують свідків події.
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Що відомо про вибух у Запоріжжі: коротко
- Близько четвертої ранку 28 січня вибух пролунав у одному з житлових будинків у Запоріжжі.
- Трагедію спричинила газоповітряна суміш.
- Мешканцям надавали допомогу рятувальники.
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