Сліди підпалів від вибуху: супутникові фото з аеродрому "Зябрівка", де побувала "бавовна"

У мережі з'являється все більше доказав того, що 11 серпня на аеродромі "Зябрівка", що у білорусі, спалахнув не двигун. Там таки була "бавовна", хоч і достеменно не зрозуміло, хто причетний до цього.

І поки в білорусі продовжують переконувати, що жодного вибуху на території аеродрому "Зябрівка" не було, супутникові знімки MAXAR свідчать про протилежне. Вони демонструють сліди підпалів від тієї самої "бавовни".

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Вибух стався на злітно-посадковій смузі

Супутниковий знімок зробили 12 серпня. Він демонструє наслідки вибуху на аеродромі "Зябрівка", що під Гомелем. На кадрі можна побачити сліди підпалів на злітно-посадковій смузі. Крім того, поруч з місцем події вщент вигоріла рослинність.



На аеродромі "Зябрівка" дійсно відбувся вибух / Фото MAXAR

У телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" підкреслили, що відповідні знімки підтверджують, що на аеродромі була не просто пожежа. Там міг вибухнути боєкомплект техніки ворога, яку використовують у війні проти України.

Автори каналу посилаються на аналітика Олівера Александера, котрий ідентифікував сам танк. Він зауважив, що це може бути як Т-72, так і інша схожа бойова машина. Зрештою, міноборони білорусі таки збрехали, але частково. Можливо, після ремонту танк дійсно загорівся. Але от замовчувати той факт, що він вибухнув, – не найкраща ідея. Особливо тоді, коли це можуть довести супутникові знімки.



У ворога міг вибухнути танк Т-72 з боєкомплектом / Фото MAXAR



У ворога міг вибухнути танк Т-72 з боєкомплектом / Фото MAXAR

Зауважимо, що мешканці білорусі зняли на відео моменти вибухів. Зафіксували їх на відстані близько 20 – 25 кілометрів, але це не завадило побачити, що детонація була потужною. І цей матеріал вкотре доводить, що просто спаленим двигуном не обійшлось.

ЗСУ до вибухів не причетні

Водночас ці супутникові знімки доводять те, що сказав напередодні Олексій Данілов. Він підкреслив, що Україна не має жодного стосунку до вибухів на "Зябрівці". Секретар РНБО зауважив, що до цього могли бути причетні білоруські партизани. Але достеменно невідомо, чи це дійсно не відбулась самодемілітаризація у білорусі.

Крім того, Данілов зауважив, що останнім часом у росії постійно щось відбувається. Якісь дивні рухи спостерігаються на далекому сході, біля нафти або газу. Він, явно не просто так, додав, що там свого часу працювало багато громадян України.

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