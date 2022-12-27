Удари по російських аеродромах ускладнюють Росії масовані атаки на Україну, – NYT
Джерело:The New York Times
Нещодавній вибух на авіабазі в Енгельсі Саратовської області змусив росіян відвести якомога далі свою стратегічну авіацію. Це значно ускладнить Росії нанесення ракетних ударів по українських енергетичних об'єктах.
"Бавовна" систематично навідує російські військові аеродроми, де знаходяться бомбардувальники, які запускають крилаті ракети по Україні. Тому такі удари по авіабазах можуть потенційно знищити ворожі ракети ще до їхнього застосування.
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Росія виснажила свої ресурси
Видання стверджує, що українці зараз "песимістично оптимістичні", адже окрім ядерної загрози, Росія не може заподіяти Україні більше шкоди, ніж вона вже робить. Тому скорочення ракетних можливостей Москви переважує будь-яке занепокоєння ескалацією.
Цікаво, що нещодавні вибухи на авіабазах Росії показують все більше виснаження запасів крилатих і тактичних балістичних ракет в країні.
Глава української розвідки Кирило Буданов зауважив, що Росія має достатньо ракет для ще двох-трьох масованих ракетних ударів по Україні. Після цього, за словами Буданова, ракети в окупантів закінчаться.
Вибухи в "Енгельсі": коротко
- Вночі 26 грудня на аеродромі в Енгельсі в Саратовській області вдруге за місяць прогриміли потужні вибухи. Міноборони Росії згодом підтвердило вибухи на аеродромі.
- У відомстві сказали, що "уламки безпілотника" вбили трьох та поранили чотирьох військовослужбовців. Але жодна техніка, за їхніми словами, нібито не постраждала.
- У ЗСУ повідомили, що через "бавовну", ймовірно, загинули пілоти літаків Ту-95. Також могли бути пошкоджені або знищені 5 російських літаків. Крім того, внаслідок прильотів могло бути вражено пункт управління базою.
- Після цього Росія почала перекидати свої борти з аеродрому Енгельса на схід.
- До слова, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що подібні до того, що відбулося на Енгельсу, ексцеси будуть часто траплятися в Росії.