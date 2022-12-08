Тонкощі дипломатії, – політолог про реакцію США на "бавовну" в Росії

Після нещодавніх ударів безпілотників по російських аеродромах, один з високопосадовців Держдепу США зробив припущення, що за ними стоять українці. Після цього міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін зробив заяву.

В цій ситуації цікаво, як американці відреагували на цей інцидент: Остін зауважив, що Сполученні Штати не збираються перешкоджати Україні розробляти власні засоби дальнього ураження. Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній.

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Не заохочують, але ж не забороняють

На його думку, в перекладі з дипломатичного це означає – "штампуйте ракети, бийте по Росії, ми не проти".

Також офіційний представник Пентагону Джон Кірбі прокоментував заяви з приводу ударів по території Росії та натяки, що це зробила Україна. Він зазначив, що США не заохочують удари по російській території.

"Не будуть заохочувати, але ж не забороняють – ну і добре. Це тонкощі дипломатії", – прокоментував заяву Кірбі політолог.

Через "перемоги" Путіна угоду було скасовано

За його словами, Україна давно має право виробляти ракети дальністю понад 500 кілометрів.

Винна в цьому Росія, тому що з 1988 року існує угода про використання ракет малої та середньої дальності. Україна її не підписувала, але дотримувалась – мала зобов'язання. Згідно з цією угодою, для власного споживання ми могли виробляти ракети дальністю 500 кілометрів, а на експорт – тільки 300,

– зауважив він.

Загородній розповів, що через великі "перемоги" Путіна цю угоду було скасовано кілька років тому.

"Пам'ятаю, що Джон Хербст, колишній посол США в Україні, відверто говорив, що Україні не заборонено виробляти ракети дальністю і до 1000 кілометрів", – згадав він.

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Обопільна гра

Політолог звернув увагу, що Україна не коментує те, що відбулося в Енгельсі та на інших російських летовищах.

Україна давно нічого не коментує. Виявляється в гру "нас там нєт" і "ми єщьо нє начіналі" можна грати обопільно,

– зауважив він.

За його словами, після появи інформації про вибухи, на ватних пабліках почалась істерика.

"У них вистачило клепки поміряти відстань від кордонів України у Сумській або Чернігівській області до Москви. Раптом вони виявили, що вона становить менш як 1000 кілометрів", – зазначив політолог.

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