Тонкощі дипломатії, – політолог про реакцію США на "бавовну" в Росії
Після нещодавніх ударів безпілотників по російських аеродромах, один з високопосадовців Держдепу США зробив припущення, що за ними стоять українці. Після цього міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін зробив заяву.
В цій ситуації цікаво, як американці відреагували на цей інцидент: Остін зауважив, що Сполученні Штати не збираються перешкоджати Україні розробляти власні засоби дальнього ураження. Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній.
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Не заохочують, але ж не забороняють
На його думку, в перекладі з дипломатичного це означає – "штампуйте ракети, бийте по Росії, ми не проти".
Також офіційний представник Пентагону Джон Кірбі прокоментував заяви з приводу ударів по території Росії та натяки, що це зробила Україна. Він зазначив, що США не заохочують удари по російській території.
"Не будуть заохочувати, але ж не забороняють – ну і добре. Це тонкощі дипломатії", – прокоментував заяву Кірбі політолог.
Через "перемоги" Путіна угоду було скасовано
За його словами, Україна давно має право виробляти ракети дальністю понад 500 кілометрів.
Винна в цьому Росія, тому що з 1988 року існує угода про використання ракет малої та середньої дальності. Україна її не підписувала, але дотримувалась – мала зобов'язання. Згідно з цією угодою, для власного споживання ми могли виробляти ракети дальністю 500 кілометрів, а на експорт – тільки 300,
– зауважив він.
Загородній розповів, що через великі "перемоги" Путіна цю угоду було скасовано кілька років тому.
"Пам'ятаю, що Джон Хербст, колишній посол США в Україні, відверто говорив, що Україні не заборонено виробляти ракети дальністю і до 1000 кілометрів", – згадав він.
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Обопільна гра
Політолог звернув увагу, що Україна не коментує те, що відбулося в Енгельсі та на інших російських летовищах.
Україна давно нічого не коментує. Виявляється в гру "нас там нєт" і "ми єщьо нє начіналі" можна грати обопільно,
– зауважив він.
За його словами, після появи інформації про вибухи, на ватних пабліках почалась істерика.
"У них вистачило клепки поміряти відстань від кордонів України у Сумській або Чернігівській області до Москви. Раптом вони виявили, що вона становить менш як 1000 кілометрів", – зазначив політолог.
Вибухи на летовищах в Росії: що відомо
- 5 грудня відразу на двох російських аеродромах пролунали вибухи. Під час одного з них пошкоджень зазнала стратегічна авіація ворога, другого – вибухнув бензовоз. Як зазначають в Інституті з вивчення війни, відповідні інциденти можуть зірвати кампанію російських атак по українській інфраструктурі.
- Атаки, яких завдали по території країни-агресорки (росіяни скаржаться, буцімто вони були наслідком атак українських дронів), за даними західних ЗМІ, вражають військових експертів Заходу, адже незалежно від того, звідки випустили дрони (з України чи території Росії силами спецслужб), російська ППО не змогла завадити їм.
- Прогнозують, що випадків "бавовни" на території Росії незабаром побільшає. ЗМІ пишуть, нібито Україна тепер не має обмежень щодо відстані ударів. Хоча насправді причини вибухів на базах окупантів наразі невідомі.