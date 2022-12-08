В этой ситуации интересно, как американцы отреагировали на этот инцидент: Остин отметил, что Соединенные Штаты не собираются препятствовать Украине разрабатывать собственные средства дальнего поражения. Об этом 24 канала рассказал политолог Тарас Загородний.

Обратите внимание Вечного полета: почему взрывы на аэродромах стратегической авиации стали самым большим позором России

Не поощряют, но не запрещают

По его мнению, в переводе с дипломатического это означает – "штампуйте ракеты, бейте по России, мы не против".

Также официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал заявления по поводу ударов по территории России и намеки о том, что это сделала Украина. Он отметил, что США не поощряют удары по российской территории.

"Не будут поощрять, но и не запрещают – ну и хорошо. Это тонкости дипломатии", – прокомментировал заявление Кирби политолог.

Из-за "победы" Путина соглашение было отменено

По его словам, Украина давно вправе производить ракеты дальностью более 500 километров.

Виновата в этом Россия, потому что с 1988 года существует соглашение об использовании ракет малой и средней дальности. Украина его не подписывала, но придерживалась – имела обязательство. Согласно этому соглашению, для собственного потребления мы могли производить ракеты дальностью 500 километров, а на экспорт – только 300,

– заметил он.

Загородний рассказал, что из-за больших "побед" Путина это соглашение было отменено несколько лет назад.

"Помню, что Джон Хербст, бывший посол США в Украине, откровенно говорил, что Украине не запрещено производитьракеты дальностью и до 1000 километров", – вспомнил он.

Украина может производить ракеты большой дальности: смотрите видео

Обоюдная игра

Политолог обратил внимание, что Украина не комментирует то, что произошло в Энгельсе и других российских аэропортах.

Украина давно ничего не комментирует. Оказывается в игру "нас там нет" и "мы еще не начинали" можно играть обоюдно,

– заметил он.

По его словам, после появления информации о взрывах на ватных пабликах началась истерика.

"У них хватило ума измерить расстояние от границ Украины в Сумской или Черниговской области до Москвы. Вдруг они обнаружили, что она составляет менее 1000 километров", – отметил политолог.

Взрывы на аэродромах в России: что известно