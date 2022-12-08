В этой ситуации интересно, как американцы отреагировали на этот инцидент: Остин отметил, что Соединенные Штаты не собираются препятствовать Украине разрабатывать собственные средства дальнего поражения. Об этом 24 канала рассказал политолог Тарас Загородний.
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Не поощряют, но не запрещают
По его мнению, в переводе с дипломатического это означает – "штампуйте ракеты, бейте по России, мы не против".
Также официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал заявления по поводу ударов по территории России и намеки о том, что это сделала Украина. Он отметил, что США не поощряют удары по российской территории.
"Не будут поощрять, но и не запрещают – ну и хорошо. Это тонкости дипломатии", – прокомментировал заявление Кирби политолог.
Из-за "победы" Путина соглашение было отменено
По его словам, Украина давно вправе производить ракеты дальностью более 500 километров.
Виновата в этом Россия, потому что с 1988 года существует соглашение об использовании ракет малой и средней дальности. Украина его не подписывала, но придерживалась – имела обязательство. Согласно этому соглашению, для собственного потребления мы могли производить ракеты дальностью 500 километров, а на экспорт – только 300,
– заметил он.
Загородний рассказал, что из-за больших "побед" Путина это соглашение было отменено несколько лет назад.
"Помню, что Джон Хербст, бывший посол США в Украине, откровенно говорил, что Украине не запрещено производитьракеты дальностью и до 1000 километров", – вспомнил он.
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Обоюдная игра
Политолог обратил внимание, что Украина не комментирует то, что произошло в Энгельсе и других российских аэропортах.
Украина давно ничего не комментирует. Оказывается в игру "нас там нет" и "мы еще не начинали" можно играть обоюдно,
– заметил он.
По его словам, после появления информации о взрывах на ватных пабликах началась истерика.
"У них хватило ума измерить расстояние от границ Украины в Сумской или Черниговской области до Москвы. Вдруг они обнаружили, что она составляет менее 1000 километров", – отметил политолог.
Взрывы на аэродромах в России: что известно
- 5 декабря сразу на двух российских аэродромах раздались взрывы. Во время одного из них повреждения получила стратегическая авиация врага, второго – взорвался бензовоз. Как отмечают в Институте по изучению войны, ответные инциденты могут сорвать кампанию российских атак по украинской инфраструктуре.
- Атаки, нанесенные по территории страны-агрессора (россияне жалуются, будто они были следствием атак украинских дронов), по данным западных СМИ, поражают военных экспертов Запада, ведь независимо от того, откуда выпустили дроны (из Украины или территории России силами спецслужб), российская ПВО не смогла помешать им.
- Прогнозируют, что случаев "бавовны" на территории России вскоре прибавится. СМИ пишут, что Украина теперь не имеет ограничений по расстоянию ударов. Хотя на самом деле причины взрывов на базах оккупантов пока неизвестны.