Таке створюється навіть у бліндажі, – аеророзвідник про причини вибуху в Мачулищах

Днями на білоруському аеродромі "Мачулищі" прогриміли потужні вибухи, внаслідок яких пошкоджено розвідувальний літак Росії А-50. Партизани могли запустити FPV-коптери.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог та аеророзвідник добровольчого формування тергромади Андрій Коваленко. За його словами, це свідчить про відсталість росіян у забезпеченні оборони для їхньої техніки.

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Пошкодити російський літак могли дрони

Коваленко розповів: є інформація про те, що білоруські партизани могли запустити FPV-коптери. Це самозбірні з китайських запчастин дрони, підсилені антенами, які дають можливість на більш далекій дистанції отримувати сигнал. Безпілотник летить зі швидкістю 80 – 110 кілометрів на годину.

"Ці коптери могли пролетіти непоміченими. Лише візуально їх могли почути люди, які там перебували. Але з такою швидкістю дрони досить влучно могли вразити цю ціль", – зауважив політтехнолог.

Аеророзвідник добровольчого формування тергромади зазначив, що такі FPV-коптери використовує як Україна, так і Росія. Однак ЗСУ мають більш сучасні розробки цих дронів. Коваленко припустив, що білоруські партизани могли придбати їх або зробити самостійно.

А що могли розробити партизани? Та що завгодно. Вони могли придати або самостійно їх зробити. Таке у бліндажі навіть створюється. Інструменти для ураження прості, але технологічно передові,

– сказав він.

Андрій Коваленко підкреслив, що ця ситуація свідчить про відсталість росіян у забезпеченні оборони для їхньої техніки.

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