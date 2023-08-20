Атака на російську авіабазу "Сольци": в ISW розповіли деталі про пошкодження Ту-22М3

У суботу невідомий безпілотник атакував російський аеродром "Сольци" в Новгородській області. Згодом у мережі з'явилися супутникові фото, які це підтверджують.

Під час атаки на аеродром "Сольци" було пошкоджено кілька стратегічних бомбардувальників країни-агресора Ту-22М3. Це літак, який несе надзвукові протикорабельні ракети Х-22, якими Росія обстрілює Україну.

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Що відомо про атаку

Зранку 19 серпня російські телеграм-канали почали поширювати кадри диму над авіабазою "Сольци". Міноборони Росії заявило, що там почалася пожежа і традиційно звинуватило атаці Україну.

Окупанти заявили, що нібито збили "український безпілотник" зі стрілецької зброї, а вогонь від "відбиття атаки" пошкодив один літак. Натомість російські інсайдери стверджують, що пошкоджено щонайменше 2 літаки.

Аналітики Інституту вивчення війни із посиланням на геолокаційні знімки від 19 серпня кажуть, що авіабазу "Сольци" того дня дійсно було атаковано.



Над аеродромом густий дим / твітер EjShahid

Відомо, що в момент атаки БпЛА на авіабазі перебувала невстановлена кількість надзвукових бомбардувальників дальнього радіусу дії Ту-22М3.

Джерело також стверджує, що російські війська перемістили неушкоджений літак на авіабазу "Оленья" в Мурманській області,

– додали в ISW.

Путін незадоволений своїми силами ППО

За останніми даними моніторингових каналів, на аеродромі "Сольци" розміщались близько 10 одиниць Ту-22м3.

До слова, у британській розвідці наголосили, що удари вглиб Росії є стратегічно важливими й критичними для Путіна, оскільки він вірив, що повномасштабне вторгнення матиме лиш незначний прямий вплив на росіян.

Тож, ймовірно, наразі диктатор чинить тиск на Повітряно-космічні сили для посилення ППО у західному регіоні країни. Через удари по Росії зараз несолодко генералу-полковнику Віктору Афзалову.