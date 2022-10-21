Вони і рахувати не вміють: як росіяни зганьбилися заявами про обстріл Антонівського мосту

Напередодні свіжу "бавовну" підвезли до Антонівського мосту. Вибухи біля об'єкту дали нам нагоду вкотре пересвідчитися у недолугості росіян. Вони губляться у показах і зовсім не вміють в математику.

На цьому зробив акцент речник Одеської ОВА Сергій Братчук. У своєму пості він звернув увагу на розбіжності у даних, пов'язаних з обстрілом Антонівського мосту.

Читайте також Готуються до активного контрнаступу: у ЗСУ озвучили тактику, яку використовує ворог на Півдні

Росіяни губляться у показах

Братчук вирішив записати голосове повідомлення. У ньому він навів приклади російської пропаганди в дії. Стосуються вони обстрілів Антонівського мосту, які сталися 20 жовтня пізно ввечері.

Як повідомили росіяни, по Антонівському мосту здійснили 12 пострілів. І, ви будете здивовані, вдалося збити 11 ракет. Це, мабуть, до улюбленої байки про роботу ППО. Водночас загарбники зафіксували 6 прильотів. Тож виникає законне питання: яка ж то ППО так працювала, що з 12 ракет збили 11, але і 6 влучань було?

Але і це ще не все. Окупанти бідкалися, що прильоти були по цивільних на переправі. Їх зафіксували буцімто близько 23:00. Цікаво, що комендантська година у Херсоні починається об 22:00. Та й сама переправа працює з 07:00 по 20:00. Тож і тут суперечності. Чи то переправу використовують з порушеннями комендантської години. Чи то цивільні – зовсім не цивільні.

Вони не лише воювати не вміють. Вони і математику не вчили. Що зробиш? Отакі росіяни,

– підсумував Братчук.

Доповнив відомості щодо ситуації на Антонівському мосту перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він зазначив, зі слів місцевих мешканців, що колоні, яка рухалася переправою, цивільних не було.

Передовсім тому, що була комендантська година. Соболевський яскраво описав переживання херсонців в окупації. За його словами, уже після обіду вони не надто охоче покидають оселі, а що вже говорити про пізній вечір?

Такий "вишкіл" вони мають вже 7 місяців, перебуваючи в окупації. Не мають бажання херсонці ходити вулицями і зустрічатись з окупантами,

– наголосив він.

Та й пересуватися у комендантський час містом можуть лише ті, в кого є спеціальна дозвільна перепустка. Таким привілеєм можуть похизуватися хіба колаборанти.

Наостанок він наголосив, що дані підтверджують, що "евакуація" була лише прикриттям. На той берег Дніпра під її виглядом перекидали представників силових структур ворога.

Що відомо про атаку поблизу Антонівського мосту

Мешканці повідомили про вибухи близько 22:30 20 жовтня. У мережі вони також викладали відео, на яких можна побачити "бавовну".

Самі ж очевидці зазначають, що вибухи були надзвичайно потужними. Тож в оселях буквально тремтіли вікна.

Тож в оселях буквально тремтіли вікна. Зауважимо, що Антонівський міст мали використати для евакуації елітних частин ворога. Вони мали покинути місто на цивільних авто, що підтверджує гіпотезу про не зовсім "мирних" під час атаки по переправі.

Додамо, що у Генштабі не підтвердили, що саме ЗСУ завдали удару по мосту. Натомість саме пропагандисти почали активно розносити про буцімто атаку українськими військовими цивільних.

Варте уваги – Арестович оцінив загрозу підриву Каховської ГЕС: дивіться відео