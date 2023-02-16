Щось горить по-чорному: "бавовнятко" завітало до окупованого Армянська

16 лютого 2023, 14:06
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У тимчасово окупованому Армянську, що в Криму, пролунали вибухи. У пропагандистських телеграм-каналах традиційно пишуть про роботу ППО.

В українських телеграм-каналах повідомляють, що на місці спалахнула сильна пожежа. Проте так звана "влада" російських загарбників станом на 13:47 16 лютого ситуацію не коментувала. 

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Що відомо про "бавовну" в Криму 

Українській телеграм-канали пишуть, що:

  • в Армянську щось горить по-чорному;
  • на місці "бавовни" спалахнула сильна пожежа.

Натомість у проросійських каналах написали, що у них щось бахнуло, чути було добре, рази три. Також заявили, що нібито знову працювала російська ППО, хоч "бавовна" й була гучна. 

Що відомо про "бавовну" в окупантів

Автор: Діана Квасневська