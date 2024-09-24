Коли на фронт може суттєво вплинути знищення складів Росії: майор запасу назвав умову

Сили оборони України днями завдали ударів по декількох великих російських складах боєприпасів. Ефект на полі бою через ураження цих військових об'єктів може стати помітним через декілька місяців.

Про це в етері 24 Каналу зазначив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, пояснивши, що це буде не через нестачу зброї після завданих ударів по складах, а тому, що в окупантів погіршиться логістика.

Дивіться також Руйнують найнадійніші сховища: чи можуть росіяни зберегти свої склади зі зброєю

Противнику доведеться змінювати логістичні шляхи

На таких великих складах, як от в Торопці, "Тихорєцьк" в Краснодарському краї чи арсенал неподалік Октябрського у Тверській області Росії, акумулюється велика кількість зброї. Звідти, зі слів Гетьмана, вона розподіляється на менші склади, які розташовані за 100 кілометрів, а вже з них зброя передається в артилерійські, ракетні підрозділи.

Ці склади можна порівняти з елеваторами, які збирають зерно, коли різні фермери звозять його в одне місце. Так і з цими великими складами боєприпасів, туди постачальники зброї її привозили,

– озвучив Гетьман.

З його слів, зараз ті невеликі склади заповнені, на лінії фронту зброя у противника є, резервів в нього вистачає, аби завдавати обстрілів. Після нещодавніх ударів по складах, росіянам треба буде змінити шляхи постачання боєприпасів від великих до маленьких, що може призвести до затримок.

Наприклад, є склад, який возив боєприпаси на Курахівський напрямок, а є склад, який постачав їх на Вугледарський. І от перший, припустимо, знищено, значить вже з якогось одного складу треба возити на ці два напрямки, для цього потрібен додатковий транспорт, логістичні шляхи,

– пояснив Гетьман.

Суттєво на ситуацію вплине знищення ще низки ворожих складів

Проблеми ворога з логістикою, зі слів ветерана російсько-української війни, будуть впливати на ситуацію на фронті, але не так швидко і суттєво, як би Україні цього хотілося. Однак, якщо ЗСУ знищать ще декілька таких великих російських складів, тоді, на погляд Гетьмана, вже вплив буде значним.

"На початку війни аналізувалося, що в Росії є до 20 мільйонів різнокаліберних снарядів, тому бувало, що за 1 день росіяни випускали по 80 тисяч. Вони вже випустили по Україні 13 мільйонів снарядів. В них ще залишилось декілька мільйонів, це при тому, що Північна Корея влітку надала Росії понад 1 мільйон снарядів. Тому казати, що після знищення деяких російських складів росіяни можуть припинити обстріли – хибно", – зауважив Гетьман.

До відома! Заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь розповів, що запаси зброї на складі в Торопці Тверської області, який був уражений 18 вересня, могли становити резерв, наприклад, на зимовий період. З його слів, нині у противника боєприпасів вистачає.