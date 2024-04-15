Було два прильоти: Андрющенко сказав, куди могла прилетіти "бавовна" у Бердянську

У тимчасово окупований Бердянськ 15 квітня завітала "бавовна". Є два прильоти по підприємству "ПівденГідроМаш". Там базувались російські військові. ППО ворога намагалась працювати, але не змогла нічого збити.

Наразі ця територія у Бердянську перекрита. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

До теми В окупованому Бердянську також гучно: вибухи чує все місто

"У Бердянську є два прильоти. По підприємству "ПівденГідроМаш". Одразу бачили темний дим, який підіймався. Наразі ця територія перекрита. Там системно та щільно базувались російські військові. Дійсно, працювала у районі Бердянська ППО, намагалась щось збити. Нічого не збила", – підкреслив він.

Наслідки прильотів

Петро Андрющенко зазначив, що зараз росіяни намагаються владнати наслідки двох прильотів і досі не відкрили цю територію. Транспорт досі не курсує на цій території.

Прильоти були дуже потужні. Наразі очікують інформацію про ліквідованих окупантів. Крім того, на цьому підприємстві також була розміщена ворожа техніка.

На цьому єдиному військово-логістичному російському хабі вони просто знахабніли. Не соромлячись, вони роблять нові, поновили старі склади, не озираючись на те, що раптом може "забавовнити". Вони настільки звикли, що "бавовнить" вглиб Росії, що потрібно трохи навести шуму там,

– сказав посадовець.

Бердянськ розташований дуже близько до лінії фронту. Це єдиний військово-логістичний хаб на відстані 90 кілометрів від Маріуполя до Бердянська вздовж Азовського моря. З одного боку, у Бердянську загарбникам набагато складніше розміщувати свої ресурси, аніж у Маріуполі.

"Але Бердянський порт і минулого року використовувався систематично. Була інформація про те, що заходили невеликі судна безпосередньо в Бердянський порт, які завозили боєкомплекти. У Маріуполі цього ще немає. Сподіваюсь, що так ми відкрили квітневий сезон "бавовни" на окупованих територіях, і це спростить спротив насамперед нашим захисникам на лінії фронту", – пояснив радник мера.

Проблеми з ППО у росіян

Радник міського голови Маріуполя зауважив, що протиповітряна оборона росіян, зокрема, у Бердянському та Маріупольському районах, має певні проблеми. Це перша лінія оборони, яка мала б захищати територію Росії. Адже коли українські бійці завдають ударів по військових об’єктах на території країни-агресорки, то першими над перехопленням починають працювати окупанти, наприклад, у Бердянську.

"Бавовна", яка сьогодні відбулася, доводить, що це може прогалина протиповітряної оборони, яка закриває міста, що перебувають в окупації. Будемо сподіватись, що так воно і є,

– сказав Андрющенко.

Якщо мовиться про завдання ударів у напрямку Таганрога чи Ростова-на-Дону, то окупанти системно підіймають літаки для перехоплення українських безпілотників.

"Бавовна" на окупованих територіях: останнє