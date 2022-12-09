Нема чого складати вантажі у незрозумілих місцях, – Арестович про "бавовну" в Бердянську

З'явилася інформація про потужну "бавовну" у Бердянську. Зокрема, мовиться про вибухи на території місцевого аеропорту.

Бердянськ обстрілюється вже дві доби. Про це радник голови Офісу Президента Олексій Арестович сказав у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін.LIVE", повідомляє 24 канал.

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За словами Арестовича, перший удар був дуже результативний: 3 великі вибухи та 20 маленьких. Сьогодні теж пролунав гарний вибух. І, можливо, додає радник, кілька годин тому був ще один удар.

Нема чого складати вантажі у незрозумілих місцях,

– наголосив Олексій Арестович.

Радник ОП відзначив, що росіяни вирішили створити тилову базу у місті, аби підсилити Бердянський напрям. Проте у них нічого не вийшло.

Арестович про бавовну у Бердянську: дивіться відео

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