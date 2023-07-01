Як росіяни у Бердянську використовують порт: Дудукалов назвав головні цілі

В тимчасово окупованому Бердянську регулярно розквітає "бавовна". Вона неодноразово приходила до росіян в місцевому порту.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, російські окупанти використовують Бердянський порт під власний запит.

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Інколи вони доставляють в порт зброю, боєкомплект та особовий склад. А також – вивозять через нього крадене зерно, різну сировину, металобрухт тощо.

Вивозять через порт те, що можуть вкрасти. Пришвартовують 2 – 3 кораблі в один момент. Привозять щось тихенько вночі, щоб не було зайвих очей. Розвантажили. А через кілька ночей завантажують і вивозять,

– зауважив Дудукалов.

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В порту регулярно відбувається "бавовна"

Як наголосив Дудукалов, окупанти побоюються "бавовни", яка частенько прилітає у місцевий порт. Там розташовані певні зенітні ракетні комплекси, але вони не завжди ефективно працюють.

Як тільки там стаються вибухи, так одразу в порту стає надзвичайно тихо. Окупанти на певний час перестають ним користуватися.

Вони бояться та розуміють, що їх "славетна" ППО втомилося. Вона не відпрацьовує по деякому озброєнню. Наслідки цього цікаві. Вони просто розбігаються з порту та тікають в усі сторони. Після прильотів там завжди по 3 дні тиша. Дуже гарно. І нам нравиться, як воно горить,

– зазначив Дудукалов.

"Бавовна" в Бердянську: коротко

Останнім часом в Бердянську регулярно розквітає "бавовна". Вона дістає окупантів навіть так далеко від лінії фронту.

Так, 30 червня місцеві жителі повідомляли про 10 вибухів у місті. Різні цікаві звуки люди чули поблизу місцевого аеропорту.

Згодом у Збройних Силах України повідомили, що внаслідок успішного удару вдалося знищити штаб та склад паливно-мастильних матеріалів російських окупантів.