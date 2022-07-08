Біля Чорнобаївки чули вибухи, у Новій Каховці лунала сирена та бачили стовпи диму, – соцмережі

Неподалік Чорнобаївки під ранок 8 липня пролунало багато вибухів. У Новій Каховці орієнтовно тоді ж гуділа сирена, а потім з'явилися стовпи диму.

Згодом у місцевих телеграмах оприлюднили багато відео, на яких це було видно. Жителі окупованої частини Півдня України пишуть у соцмережах, що цієї ночі там були "прильоти".

Цієї ж ночі Гучна ніч в окупованих Шахтарську та Донецьку: місцеві бачать пожежі та чують вибухи

Детонує боєкомплект і працює ППО

Перше відео з вибухами, які чулися в Херсоні, оприлюднили о пів на 5 годину ранку. Там пролунали одразу кілька сильних вибухів.

Пишуть, що з боку Чорнобаївки детонує боєкомплект. Також на відео видно одне відпрацювання ППО,

– вказали автори допису.

Вибухи, які чулися в Херсоні: дивіться відео

Сирена почала гудіти в Новій Каховці о 04:46. Через 10 хвилин в телеграмі "Ху**вий Херсон" написали, що пожежа стає дедалі сильнішою. Полум'я ніби поширюється неподалік від Каховської ГЕС, яку тимчасово контролюють росіяни.

На Каховській ГЕС облаштували штаб окупантів

Наразі на Каховській гідроелектростанції розташований пункт управління російських окупаційних військ. Раніше в командуванні "Південь повідомляли", що саме звідти здійснюється координація підрозділів ворога на цьому напрямку. Там замінована велика частина узбережжя водосховища та велике скупчення техніки.

До речі – окупанти втратили дуже багато складів боєприпасів: дивіться відео