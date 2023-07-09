Біля Сорокиного ЗСУ завдали удару по складу боєприпасів ракетами Storm Shadow, – ISW
Джерело:ISW
Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що Збройні Сили України могли вдарити по глибокому тилу росіян в тимчасово окупованій частині Луганської області. Мовиться про вибухи, які лунали вночі 7 липня.
Тоді гучно в росіян було під тимчасово окупованим Луганськом – біля міста Сорокине. Там лунали вибухи та спалахнули пожежі.
Дивіться також У російській Самарі пролунав вибух на заводі: є жертви та поранені
Що відомо про удари по Луганську
Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що українські військові, ймовірно, продовжують завдавати удару по районах концентрації росіян в глибині окупованої Луганської області.
На кадрах, опублікованих місцевими джерелами 7 липня, видно пожежі та наслідки вибуху поблизу Сорокиного, приблизно за 35 кілометрів на південний схід від Луганська та за 130 кілометрів від поточної лінії фронту,
– зазначають в ISW.
Саме тому фахівці ISW пояснюють, що декілька джерел припустили – українські війська завдали удару по складу російських боєприпасів, використовуючи ракети Storm Shadow.Зверніть увагу! Ракети Storm Shadow
Очевидці шоковані "бавовною": дивіться відео 18+ (нецензурна лексика)
Під Луганськом яскраво палає: дивіться відео
Очевидці зняли вибухи: дивіться відео
Що відомо про вибухи на Луганщині
- На тимчасово окупованій частині Луганської області вибухи пролунали пізно ввечері 7 липня. Тоді у телеграм-каналах писали, що там горить і детонує боєкомплект у Суходільську. Останній всього за 9 кілометрів від Сорокиного. Тому сильні вибухи чули як у Сорокиному, так і в Молодогвардійську.
- Тоді журналіст Денис Казанський заявив, що це глибокий тил і туди ще не прилітало. Тож він пояснив, що снарядний голод у російської армії найближчим часом посилиться.
- За словами журналіста, ЗСУ вдалось знищити дуже великий склад. Ба більше, востаннє таке фіксували влітку 2022 року, коли Україна почала працювати з HIMARS.