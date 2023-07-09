Біля Сорокиного ЗСУ завдали удару по складу боєприпасів ракетами Storm Shadow, – ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що Збройні Сили України могли вдарити по глибокому тилу росіян в тимчасово окупованій частині Луганської області. Мовиться про вибухи, які лунали вночі 7 липня.

Тоді гучно в росіян було під тимчасово окупованим Луганськом – біля міста Сорокине. Там лунали вибухи та спалахнули пожежі.

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Що відомо про удари по Луганську

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що українські військові, ймовірно, продовжують завдавати удару по районах концентрації росіян в глибині окупованої Луганської області.

На кадрах, опублікованих місцевими джерелами 7 липня, видно пожежі та наслідки вибуху поблизу Сорокиного, приблизно за 35 кілометрів на південний схід від Луганська та за 130 кілометрів від поточної лінії фронту,

– зазначають в ISW.

Саме тому фахівці ISW пояснюють, що декілька джерел припустили – українські війська завдали удару по складу російських боєприпасів, використовуючи ракети Storm Shadow.

Україні надала Велика Британія. Вони є далекобійними та можуть бити на відстані щонайменше у 300 кілометрів. Варто зауважити, що ЗСУ завдають ударів тільки по ворогу на тимчасово окупованій території України, та не атакують Росію.

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