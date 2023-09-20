"Ракєти пашлі": в окупованому Криму зняли відео, як на Севастополь летять цілі
Поблизу Севастополя 20 вересня пролунали потужні вибухи. У мережі вже оприлюднили відео, як у небі летіли ракети.
Відповідний ролик зняли під Сімферополем. Детальніше про це – розповість 24 Канал.
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Як на Севастополь летіли ракети
На оприлюдненому відео можна побачити, як над тимчасово окупованим Кримом летіли ракети. Тим часом загарбники вже встигли заявити про нібито "атаку БпЛА" та "успішну роботу ППО".
Так, місцевому жителю примарилися ракети Storm Shadow.
Ракети пішли, Storm Shadow,
– заявив очевидець на відео.
Ракети над окупованим Кримом: дивіться відео
Зауважимо, що близько 7 вибухів пролунало в районі Інкермана – Севастополь. Як повідомляли у місцевих пабліках, також гучно було в Бахчисарайському районі, а також біля аеродромів Бельбек та Кача.
За попередньою інформацією, є приліт по ворожій військовій частині в районі села Верхньосадове під Севастополем.
"Бавовна" у Криму: останні новини
- Вибухи на тимчасово окупованому півострові лунають чи не кожного дня. Аналітики проаналізували, що протягом останніх 10 днів у Криму майже кожної ночі якісь об'єкти опинялися під ударом.
- 17 вересня в окупованому Севастополі було неспокійно. Повідомляли, що там зайнялась пожежа, однак окупаційна адміністрація пише про "задимлення".
- Також увечері 17 вересня повідомили про потужні вибухи у тимчасово окупованому Криму. За даними ЗМІ, відбулася спільна операція ВМС і ГУР.