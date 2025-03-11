Загинув підліток, є поранені, горіла багатоповерха: що відомо про вибухи в Івано-Франківську

Увечері 11 березня в Івано-Франківську пролунали два вибухи неподалік від залізничного вокзалу. Є жертва і поранені.

Незадовго до сьомої вечора місцеві телеграм-канали почали писати про вибухи в Івано-Франківську. Повідомлялося, що є загиблі і поранені. Також у місті спалахнули пожежі, передає 24 Канал.

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Що сталося у місті

Телеграм-канали зазначали, що було два вибухи. Попередньо, один спричинила граната на вулиці. Другий стався у багатоповерхівці.

Медіа повідомляли про жертв і поранених, а також поширювали кадри з місця подій. На одних – постраждалий через вибух гранати чоловік без кінцівок, на інших – охоплена полум'ям багатоповерхівка.

Телеграм-канали писали про велику кількість поліції та медиків.

Реакція Укрзалізниці

У мережі стверджували, що вибухи були біля вокзалу. В "Укрзалізниці" пояснили, що вони сталися за межами вокзалу. "Пасажири та працівники не постраждали. Поїзди курсують за графіком", – уточнили в компанії.

Коментар поліції

У поліції розповіли, що близько 18:30 на лінію "102" надійшли повідомлення про 2 вибухи поблизу багатоквартирних будинків на вулиці Привокзальній. Постраждали 3 осіб та загинув неповнолітній.

"На місці наразі працюють поліцейські, вибухотехніки та всі відповідні служби. Правоохоронці встановлюють всі обставини надзвичайної події", – наголосили у відомстві.

Що каже місцева влада

Мер Івано-Франківська Роман Марцінків повідомив, що біля вокзалу внаслідок вибухів загинули люди і зайнялася пожежа. Міський голова уточнив, що поруч також стався вибух у квартирі, де теж сталося загорання.

Голова ОВА Світлана Онищук повідомила, що внаслідок одного із вибухів відбулося загорання покрівлі багатоповерхівки, яку ліквідовують вогнеборці.

У ДСНС розкрили деталі

У ДСНС розповіли, що на вулиці Привокзальна вибухнув невстановлений предмет. Рятувальники виявили, що на місці інциденту загинула одна людина та ще троє отримали поранення. Незабаром на вулиці Залізнична пролунав другий вибух. Він стався у квартирі на 9 поверсі 9-поверхової будівлі.

Там теж вибухнув невстановлений предмет з подальшим горінням. Надзвичайники врятували 4 людини, які були заблоковані у квартирах на 8 та 9 поверхах.

Є значні пошкодження склінь, однієї із квартир та стін на мансардному поверсі. Виникли пожежі, які уже локалізовано.

Кадри з місця події / ДСНС

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