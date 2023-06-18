Частина Брянщини залишилася без світла: окупанти співають про дронову атаку
В одному з міст Брянської області зникло світло. Окупанти заявляють, що там відбулася атака безпілотників.
Про це розповіли у низці російських телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал. Постраждалих внаслідок інциденту нібито не було.
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На Брянщині зникло світло
За словами російських пропагандистів, безпілотники нібито атакували електричну підстанцію в Брянській області. Інцидент трапився вночі 18 червня.
Мовиться про підстанцію Марицька, яка розташована недалеко від Севська. Її нібито пошкодили 2 безпілотники:
- Перший дрон скинув боєприпас близько 23:00. Внаслідок вибуху пошкодився силовий кабель.
- Через годину підстанцію атакував ще один безпілотник літакового типу – боєприпас, який скинули з БпЛА, пошкодив перемикач лінії.
Унаслідок цього місто Севськ і ще 9 інших російських населених пунктів залишилися без світла.
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Коротко про "бавовну" в Росії
- У Володарському районі Брянська 18 червня спалахнула масштабна пожежа у недобудованому військовому госпіталі для ветеранів. Однією з можливих причин пропагандисти називають "диверсію". Проте варто зауважити, що губернатор регіону Алєксандр Богомаз навіть не прокоментував цей інцидент.
- Своєю чергою, пізно вночі 16 червня у Курську "бавовна" розквітла на складі з пухом. Там горів склад текстильного підприємства "Бел-Поль". Площа займання склала орієнтовно 2 тисячі метрів квадратних.
- Перед пожежею неподалік Курська буцімто теж сталася "бавовна" – невідомий безпілотник атакував вежу зв'язку в селищі Красникове Курської області.
- Днем до цього у центрі Москви сталося займання у будівлі громадської палати та апарату уповноваженого при президентові Росії з прав дитини.
- Тоді ж російські пабліки повідомляли про вибух у Краснодарі. Проте місцева влада не надала жодної інформації про причину звуків.