Частина Брянщини залишилася без світла: окупанти співають про дронову атаку

В одному з міст Брянської області зникло світло. Окупанти заявляють, що там відбулася атака безпілотників.

Про це розповіли у низці російських телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал. Постраждалих внаслідок інциденту нібито не було.

Цікаво Смертельний "Містер Сідр": у Росії отруйний напій вбив понад 100 людей, серед них – дитина

На Брянщині зникло світло

За словами російських пропагандистів, безпілотники нібито атакували електричну підстанцію в Брянській області. Інцидент трапився вночі 18 червня.

Мовиться про підстанцію Марицька, яка розташована недалеко від Севська. Її нібито пошкодили 2 безпілотники:

Перший дрон скинув боєприпас близько 23:00. Внаслідок вибуху пошкодився силовий кабель.

Через годину підстанцію атакував ще один безпілотник літакового типу – боєприпас, який скинули з БпЛА, пошкодив перемикач лінії.

Унаслідок цього місто Севськ і ще 9 інших російських населених пунктів залишилися без світла.

Варто прочитати У Севастополі раптово зникли світло та вода: кілька районів занурилися в темряву

Коротко про "бавовну" в Росії