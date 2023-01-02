Потужна "бавовна" у Брянській області: жителі в паніці набирають воду через відсутність світла

До Росії знову підвезли свіжу "бавовну". Цього разу вибухи пролунали у Брянській області. Відомо про влучання по енергетичному об'єкту ворога.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Сталася ця "бавовна" неподалік Климового, що у Брянській області.

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Бідкаються на буцімто безпілотник

Місцева влада уже почала звинувачувати у вибухах українські безпілотники, які буцімто атакували Брянську область. На цьому наголосив губернатор Алєксандр Богомаз. За його словами, внаслідок атаки руйнувань зазнав об'єкт енергетичного забезпечення.

Пряма мова: "Сьогодні зранку українським БпЛА атакували Климовський район. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби".

За словами Богомаза, пошкоджень зазнав об'єкт енергозабезпечення. Внаслідок цього у населеному пункті мешканці залишилися без світла.

Станом на 06:20 пожежу на енергетичному об'єкті ще не ліквідували. Люди продовжують набирати воду через відсутність електроенергії. За словами місцевих мешканців, вибух пролунав близько 05:00.



Потужний вибух пролунав у Брянській області / Фото з телеграму

Климовський район Брянської області розташований неподалік кордону з Україною. Від прикордонної Липівки, що на Чернігівщині, на автомобілі – 63 кілометри.

Нагадуємо, що українська сторона не підтверджує і не спростовує регулярну "бавовну" в Росії. Водночас високопосадовці на регулярній основі попереджають, що її ставатиме все більше. Особливо на це впливає поведінка вищого керівництва країни-агресорки.

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