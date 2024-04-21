Вибухи в бухті Севастополя: окупанти заявляють про удар по одному з кораблів

Україна продовжує завдавати ударів по тимчасово купованих територіях, а в Криму також і нищити ворожі кораблі. У Росії заявляють про удар по одному із суден.

Зранку 21 квітня у Севастополі лунали вибухи. Ворог наполягає, що атаку вдалося відбити, передає 24 Канал.

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Сталась пожежа

У Росії наполягають, що відбили атаку протикорабельної ракети. Окупаційна влада заявила, що на місці падіння уламків виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

У мережі показали кадри пожежі. На записі можна побачити густий дим у бухті, однак роздивитись корабель неможливо. Жодних офіційних коментарів українська сторона з цього приводу не давала.

У Криму сталась пожежа: дивіться відео

"Кримський вітер" пише, що, ймовірно, влучили по рятувальному судну "Комуна".

Що це за судно "Комуна" – найстаріше судно ВМФ Росії та найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні і виконує бойові завдання. Введено в експлуатацію у 1915 році.

Росія вивела більшу частину кораблів Чорноморського флоту і підводних човнів із Севастополя далі на схід. Наразі фіксується його надзвичайно мала активність у Чорному морі. За доповідями розвідок, після дій України у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема, носії "Калібрів", на Каспій.

Зазначається, що сучасні російські військові кораблі, такі як фрегат "Адмірал Григорович", мають системи вертикального пуску для стрільби крилатими ракетами по морських та наземних цілях.

Такі ракети історично перезаряджалися у Севастополі. Однак станом на зараз його було переміщено до Новоросійська. Росіяни відверто бояться нових ударів, які відправлять на дно черговий корабель. Росія втратила так цінні екземпляри зі свого Чорноморського флоту

Відомо, що фрегат "Адмірал Григорович" спущений на воду у 2014 році. Основу його озброєння складають пускові установки 3С14, які використовують ракети "Калібр" та "Онікс" для ударів по українських містах.

України нищить російський флот