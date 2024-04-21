"Ракета в**ала в пароплав – бачиш, горить": у мережі публікують відео "бавовни" в Севастополі

Вранці у Севастополі знову було чути вибухи у районі бухти. Згодом з'явилося відео, закадровий голос якого стверджує про влучання по пароплаву.

Місцевий гауляйтер вже встиг відзвітувати про "успішне" відбиття української протикорабельної ракети. Втім окупант визнав, що внаслідок падіння уламків виникло загоряння, яке, ймовірно, й потрапило на відео.

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Влучання у пароплав

Вранці 21 квітня окупанти бідкалися на ракетну атаку на бухту Севастополя. Згодом у мережі опублікували відео з самої бухти, на якому видно дим. При цьому самого пароплава, про ураження якого стверджують окупанти, не видно.

Ракета в**ала в пароплав. Бачиш, горить. Тож у мене сьогодні другий день народження,

– ділиться окупант.

У бухті Севастополя було неспокійно: дивіться відео

Так, справді, гауляйтер Севастополя Міхаіл Развожаєв підтвердив, що бухту атакувала протикорабельна ракета. Однак, за його словами, її збила ППО, а уламки впали і викликали загоряння. Окупант заявив, що загоряння ліквідували.

Також варто зазначити, що одразу після вибухів пропагандистські телеграм-канали почали заспокоювати населення. "Повідомляють, що техніка ціла! Попередньо, постраждалих немає", – поспішно писали вони. Однак, як стверджують інформресурси, північною стороною Севастополя у той час їхали пожежні машини у бік Сухарної бухти чи бухти Голландія.

Що відомо про атаку