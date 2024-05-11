Росія заявила про масований обстріл Бєлгорода: відео влучань злили в мережу
У Бєлгородській області знову неспокійно. Спершу там оголосили повітряну тривогу через дронову загрозу, а згодом з'явилися відео з ракетними обстрілами.
Місцеві телеграм-канали заявили, що на Бєлгородщині є безліч прильотів. Однак російська влада традиційно закриває на них очі.
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Бєлгород опинився під обстрілом
Кадри, оприлюднені в мережі, свідчать, що влучання в Бєлгородській області таки були. Зокрема один житель Бєлгорода злякався на стільки, що нецензурно та емоційно оголосив про свої плани якнайшвидше поїхати з місця події. Він перебував у машині недалеко від вибухів.
Нагадаємо, що поводитися як цей росіянин не варто. В такому випадку необхідно швидко вийти з транспорту та знайти укриття.
Обстріл Бєлгорода: відео (обережно, нецензурна лексика 18+)
Також місцеві зафіксували момент влучання в районі:
Крім цього, у мережі показали наслідки обстрілу. Зокрема в землі можна побачити велику вирву.
Вирва на Бєлгородщині: відео (нецензурна лексика 18+)
Згодом місцева влада заявила, що над Білгородом та Білгородським районом працювала їхня ППО. Окупанти заявили, що буцімто "збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста".
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Окупанти також заявили, що під час атаки нібито постраждали декілька цивільних та є пошкодження приватних будинків. Однак наголосимо, що Україна б'є виключно по військових об'єктах.
- Нагадаємо, що ввечері 10 травня у низці російських областей оголошували повітряну тривогу. Зокрема вона лунала і на Бєлгородщині.
- Тоді ворог заявив про наліт безпілотників. Згодом губернатор Бєлгородської області написав, що селище Пролетарське Ракитянського району зазнало атаки БпЛА.
- Гладков заявив, що відбулось "падіння з подальшою детонацією", буцімто на територію сільськогосподарських підприємств. Також він сказав, що постраждалих немає.