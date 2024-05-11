Росія заявила про масований обстріл Бєлгорода: відео влучань злили в мережу

11 травня 2024, 02:31
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У Бєлгородській області знову неспокійно. Спершу там оголосили повітряну тривогу через дронову загрозу, а згодом з'явилися відео з ракетними обстрілами.

Місцеві телеграм-канали заявили, що на Бєлгородщині є безліч прильотів. Однак російська влада традиційно закриває на них очі.

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Бєлгород опинився під обстрілом

Кадри, оприлюднені в мережі, свідчать, що влучання в Бєлгородській області таки були. Зокрема один житель Бєлгорода злякався на стільки, що нецензурно та емоційно оголосив про свої плани якнайшвидше поїхати з місця події. Він перебував у машині недалеко від вибухів.

Нагадаємо, що поводитися як цей росіянин не варто. В такому випадку необхідно швидко вийти з транспорту та знайти укриття.

Обстріл Бєлгорода: відео (обережно, нецензурна лексика 18+)

Також місцеві зафіксували момент влучання в районі:

Крім цього, у мережі показали наслідки обстрілу. Зокрема в землі можна побачити велику вирву.

Вирва на Бєлгородщині: відео (нецензурна лексика 18+)

Згодом місцева влада заявила, що над Білгородом та Білгородським районом працювала їхня ППО. Окупанти заявили, що буцімто "збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста".

Окупанти також заявили, що під час атаки нібито постраждали декілька цивільних та є пошкодження приватних будинків. Однак наголосимо, що Україна б'є виключно по військових об'єктах. 

  • Нагадаємо, що ввечері 10 травня у низці російських областей оголошували повітряну тривогу. Зокрема вона лунала і на Бєлгородщині.
  • Тоді ворог заявив про наліт безпілотників. Згодом губернатор Бєлгородської області написав, що селище Пролетарське Ракитянського району зазнало атаки БпЛА.
  • Гладков заявив, що відбулось "падіння з подальшою детонацією", буцімто на територію сільськогосподарських підприємств. Також він сказав, що постраждалих немає.
Автор: Анастасія Кушпіт