Росіяни залишилися без світла: Бєлгородську область вкотре сколихнула "бавовна"

У Бєлгородській області ввечері 30 жовтня повідомили про вибухи. Потім в одному з населених пунктів зникло світло.

Про це розповіли в низці російських телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. Перші вибухи почули приблизно о 18:00.

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У Бєлгородській області чули вибухи

В низці місцевих телеграм-каналів з'явилися повідомлення про потужні вибухи в Бєлгородській області. Там, ймовірно, працювала ППО. Однак деякі росіяни кажуть, що нібито були "прильоти".

Пізніше жителі села Нікольського розповіли, що бачили стовп диму. За їхніми словами, після "голосних звуків" зникло світло.

Через деякий час з'явився офіційний коментар губернатора. За його словами, в Нікольському внаслідок прильоту снарядів постраждала лінія електропередачі.

У зв'язку з цим немає світла на вулиці Радянській та Східній. Всі оперативні служби та аварійні бригади виїхали на місце. Електропостачання відновлять протягом 2 годин,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що окупанти часто звинувачують Україну в ударах по території Росії, однак доказів цьому немає. Росіянам це потрібно для того, щоб переконати світ припинити допомагати Україні. Для цього вони навіть готові влаштовувати провокації, внаслідок яких гинуть самі ж громадяни країни-терористки.

Коротко про "бавовну" в Бєлгороді

У Бєлгородській області 20 жовтня вкотре пролунали вибухи. Тоді росіяни традиційно писали, що інформацію уточнюють. Проте потім так нічого і не розповіли.

Перед цим, 19 жовтня, у Бєлгороді на електростанції спалахнула масштабна пожежа. Місто залишилося без світла.

Днем раніше кореспондентка Анна Черненко розповіла, що російські окупанти запускають ракети в бік Харкова з околиць Бєлгорода. Часто вони там і падають, тому харків'яни можуть спостерігати, як росіяни самі себе обстрілюють

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