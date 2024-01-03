Своїх "не кидають": у Бєлгороді росіян не пустили до під'їзду під час обстрілу
Кремлівська пропаганда постійно стверджує, що росіяни нібито не кидають своїх. Нещодавно жителі Бєлгорода спростували цей міф.
Соцмережами шириться відео, зроблене у Бєлгороді під час звуків "бавовни". Запис красномовно демонструє "взаємодопомогу" жителів країни-агресорки.
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Що сталося у Бєлгороді
На відео можна побачити та почути, як невелика група людей, яка складалася з кількох чоловіків та жінок, намагалася знайти укриття під час повітряної атаки. Росіяни підійшли до багатоквартирного житлового будинку та скористалися домофоном. Вони подзвонили до кількох квартир та попросили впустити їх до під'їзду.
Ці росіяни пояснювали господарям, щоб зараз триває обстріл, а бомбосховище зачинене. Однак мешканці все одно відмовилися їх впускати.
Обережно! На відео присутні лайки російською!
Росіян не пускають до будинку під час вибухів: дивіться відео
До слова, у Бєлгороді існує проблема з укриттями, про що пишуть навіть місцеві канали. Одні бомбосховища зачинені, а інші завалені сміттям та непридатні для використання. Міська влада закликала росіян ховатися у під'їздах.
Такий вигляд має одне зі сховищ у Бєлгороді / Фото з соцмереж
Що кажуть експерти про вибухи у Бєлгороді
- Нещодавно полковник запасу ЗСУ Роман Світан у розмові з 24 Каналом зауважив, що всі українські засоби ураження летять через Бєлгород до розташованого на північ від нього аеродрому. Саме там розташовані пускові установки, якими загарбники обстрілюють Харківщину. Однак російська ППО намагається збивати все прямо над містом, спеціально використовуючи населений пункт та цивільних як живий щит.
- Не так давно ведучий каналу "Ходорковський Live" Сергій Асланян пояснив, що Владіміру Путіну байдуже на вибухи у Бєлгороді та загибель цивільних через непрофесійну роботу російської ППО. Диктатор в одній зі своїх промов згадав про це місто лише тому, що йому це написали на папірці.
- Нагадаємо, російський правозахисник Марк Фейгін дав зрозуміти, що не варто чекати на протести у країні-агресорці після вибухів у Бєлгороді. На його думку, буде ефект накопичення, який спровокує певний рух всередині самої влади. Однак наразі невідомо, як саме він проявиться.