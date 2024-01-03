Російська ППО у Бєлгороді знову обстріляла "своїх": ракета влучила у дитячу кімнату

Під час масованої атаки Росії по території України 2 січня постраждав також і Бєлгород. Втім, вибухи у російському місті були спричинені не діями ЗСУ, а невдалою роботою ППО окупантів.

Раніше російські пропагандисти активно поширювали фейкову інформацію про те, що Збройні Сили України нібито завдали удару по Петропавлівці Воронезької області у Росії. Згодом місцевий очільник підтвердив, що у місті впала саме російська ракета.

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Російська ракета влетіла у дитячу кімнату

У Бєлгороді місцеві жителі почали публікувати відео, на яких видно влучання російської ракети. Одна із мешканок, по будинку якої відпрацювала ППО, оприлюднила ролик.

На відео видно, що снаряд, який влетів через дах приміщення, був випущений, ймовірно, із російського зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир". За попередньою інформацією, саме ним ЗС Росії намагалися відбити повітряну атаку.

Таке відео оприлюднили в одному із місцевих телеграм-каналів. Втім, пізніше його було видалено, залишивши фото, які демонструють лише наслідки влучання.

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