"Тривожний" ранок у Бєлгороді: росіяни заявляють про роботу ППО

Уранці 30 квітня в Росії знову був "тривожний" ранок. Цього разу під ударом опинився Бєлгород.

Там від ранку вили сирени. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у місті та Бєлгородському районі оголосили ракетну небезпеку, передає 24 Канал.

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У Бєлгороді було гучно

Близько 7:40 з'явилася інформація, що у Бєлгороді та Бєлгородському районі оголосили тривогу у зв'язку із ракетною небезпекою.

Росіяни заявляють, що по ракетах буцімто відпрацювало їхня "пе-ве-о". Інформація про наслідки уточнюється.

Тривога у Бєлгороді: дивіться відео

Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що на підльоті до Бєлгорода нібито збили повітряну ціль. Втім, він не уточнював, чим саме атакували по регіону.

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