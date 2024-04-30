"Тривожний" ранок у Бєлгороді: росіяни заявляють про роботу ППО
Уранці 30 квітня в Росії знову був "тривожний" ранок. Цього разу під ударом опинився Бєлгород.
Там від ранку вили сирени. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у місті та Бєлгородському районі оголосили ракетну небезпеку, передає 24 Канал.
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У Бєлгороді було гучно
Близько 7:40 з'явилася інформація, що у Бєлгороді та Бєлгородському районі оголосили тривогу у зв'язку із ракетною небезпекою.
Росіяни заявляють, що по ракетах буцімто відпрацювало їхня "пе-ве-о". Інформація про наслідки уточнюється.
Тривога у Бєлгороді: дивіться відео
Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що на підльоті до Бєлгорода нібито збили повітряну ціль. Втім, він не уточнював, чим саме атакували по регіону.
Вибухи у Росії: останні новини
- Також неспокійно на в Бєлгороді було і 28 квітня. Тоді невідомі дрони атакували об'єкт зв'язку у регіоні. За словами Гладкова, нібито під атакою БпЛА опинилось село В'язове Красноярузького району Бєлгородщини.
- В цей же день у Калузькій області дрони атакували нафтобазу. За інформацією від російських ЗМІ, внаслідок падіння двох БпЛА літакового типу стався вибух цистерни з бензином об'ємом майже 700 кубічних метрів.
- Водночас вибухи фіксували і в Криму, там під ударом опинилася низка регіонів. Цікавим є той факт, що спочатку росіяни заявляли про збиття ракет-обманок, а вже згодом повідомили, що над півостровом збили ATACAMS.