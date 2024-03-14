Паніки "немає": у Бєлгороді раптово позакривали ТЦ
У Бєлгороді було гучно. Після вибухів у місті призупинили роботу ТЦ та пояснили їхні закриття нібито проханням самих жителів.
Після вибухів у Бєлгороді у цьому російському місті закрили торговельні центри. Про це пишуть пропагандистські медіа Кремля, передає 24 Канал.
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Що сказала місцева влада
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у четвер заявив, що у місті закрили ТЦ до кінця цього дня. Наразі невідомо, чи відкриють їх 15 березня. Гладков заявив, що все залежатиме від ситуації.
При цьому губернатор пояснив закриття торговельних центрів нібито проханням самих жителів міста.
Було багато звернень від вас, щоб закрити торгові центри. Це ми вже фактично зробили – вони зараз закриваються. Ми домовилися, що поки що до кінця дня. У наступні дні все залежатиме від оперативної ситуації,
– сказав Гладков.
Також він заявив, що буцімто 2 людини 14 березня загинули у своїх автівках у Бєлгороді. Гладков закликав автовласників відкласти поїздки.
Що відбувається у Бєлгороді
- Російський добровольчий корпус 14 березня звернувся до жителів Курської та Бєлгородської областей з важливим повідомленням. Добровольці закликали місцеве населення евакуюватися та попередили, що РДК битиме по військових об'єктах у цих регіонах Росії приблизно через 1,5 години після офіційного звернення.
- Російська влада не зробила нічого, щоб вивезти людей з великих населених пунктів. Ба більше, на Бєлгородщині та Курщині почали блокувати евакуацію цивільного населення.
- Після цього добровольці звернулися до вищезгаданого В'ячеслава Гладкова та губернатора Курської області Романа Старовойта. В РДК закликали російських посадовців негайно оголосити евакуацію та припинити виконувати накази хунти Владіміра Путіна.
- У самому Бєлгороді у четвер лунали вибухи. В районах населених пунктів Сподарюшине та Грайворон чули звуки стрілецьких боїв.
- Місцева влада традиційно відзвітувала про роботу ППО, а очевидці поширили у соцмережах кадри ймовірних прильотів у Бєлгороді. Джерела 24 Каналу в розвідці повідомили, що серед місцевого населення зростає паніка.