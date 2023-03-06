На Бєлгородщині – "бавовна": окупанти заявляють про збиття 3 ракет

Даремно громадяни Росії думали, що за їхньої мовчазної згоди та невтручання закінчиться війна. "Бавовнятко" не спить та регулярно навідується, зокрема, в Бєлгородську область. Ймовірно, цього разу в повітряний простір ворожої держави вдерлися аж 3 ракети.

Про вибухи у Новому Осколі Бєлгородської області стало відомо у понеділок вранці, 6 березня, – інформує 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали. Власне, розпочався тиждень для громадян Росії не найкраще. Залишається сподіватися, що таким він буде увесь.

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Загарбники волають про ППО

Як пишуть ЗМІ окупантів, російській повітряній обороні начебто вдалось збити аж "три українські ракети". Існує також інформація, що уламки повітряних цілей пошкодили будинки, лінії електропередач та травмували громадянина Росії.

Представники місцевої влади стверджують, що в чоловіка незначне осколкове поранення руки. На місце події виїхала бригада швидкої допомоги та усі оперативні служби.

Наслідки уточнюються. Вже відомо про одного постраждалого чоловіка з осколковими пораненнями руки. Бригада швидкої допомоги вже виїхала на місце. Також є пошкодження від уламків кількох фасадів та лінії електропередачі у кількох селах Новооскольського округу. Усі оперативні та аварійні служби виїхали на місце,

– йдеться в повідомленні губернатора.

У Бєлгороді знову неспокійно: дивіться відео з телеграм-каналів



Небо Бєлгорода після візиту "Бавовнятка" / Світлина з телеграм-каналів

Території Росії стають все більш вразливими

Згадаємо, що не так давно бійцям спецпідрозділу Kraken Головного управління розвідки вдалось знищити вежу спостереження окупантів на території Росії – а саме під Брянськом. Виконали це завдання харківські спецпризначенці.

Разом з тим військовий оглядач Денис Попович констатував, що Москва визнала те, що усі давно знали: російська ППО надзвичайно вразлива. За його словами, окупанти вже не заперечують, що є в їхній "великій країні" шпарини, через які можуть пролетіти різноманітні повітряні цілі.

Окрім того, не так давно на залізничій дорозі в місті Усурійську знайшли вибухівку. Як відомо, цим шляхом окупанти переправляють військові техніку на лінію фронту.

Не було офіційних підтверджень від української сторони, що Бєлгородську область Росії атакували саме наші ракети. Не варто виключати, що загарбники могли собі щось придумати у панічному стані через візит "Бавовнятка".