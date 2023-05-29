Демілітаризація Бєлгородщини йде за планом: у Шебекіно знову вибухи та пожежа
Джерело:телеграм Сергія Стерненка
У російському місті Шебекіно, що в Бєлгородській області, 29 травня щось дуже сильно вибухає. Місцеві жителі кажуть, що це найсильніший обстріл з початку так званої СВО.
Відео з місця прильотів публікують багато російських телеграм-каналів.
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На оприлюднених кадрах чути часті звуки вибухів та видно дим від пожеж. Місцеві жителі повідомляють про часткову відсутність електропостачання. Телеграм-канали пишуть про новий приліт по Шебекіному щохвилини. У промзоні спалахнула пожежа.
Також окупанти скаржаться на перебої зі зв'язком.
Новий приліт по Шебекіному / Фото з російських телеграм-каналів
"Бавовнятко" часто бавиться у Шебекіному
- Вдень 27 травня у Шебекінському районі Бєлгородської області виникла пожежа на одному із підприємств, а частина району залишилася без світла. Місцева влада заявила про загиблого і постраждалих й традиційно звинуватила Україну. Російські ЗМІ повідомляють, що в Шебекіно спалахнув завод "Хімтек".
- 8 травня також відбувся обстріл у місті Шебекіно, яке розташовується неподалік російсько-українського кордону.
Додамо, що 28 травня Росіян знову спіткала біда. Вони поскаржилися, що кілька дронів нібито намагалися атакувати Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. За інформацією росЗМІ, кілька дронів нібито намагалися атакувати Ільський нафтопереробний завод, який розташований у Краснодарському краї. Зазначається, що інфраструктура НПЗ не постраждала.
Цікаво, що у ніч проти 4 травня в Росії також спалахнула пожежа на цьому ж нафтопереробному заводі у Краснодарському краї. Тоді пропагандисти написали про те, що пожежу вдалось локалізувати на 400 метрах квадратних.