У Черкаській області лунали вибухи: є наслідки атаки ворога для цивільної інфраструктури
- Черкаська область зазнала масованої комбінованої повітряної атаки вночі 29 червня, під час якої постраждала цивільна інфраструктура та травмовані люди.
- Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про наслідки атаки, а деталі пообіцяв надати згодом.
Черкаська область потрапила під атаку ворога вночі 29 червня. У цей час відбувався масований комбінований повітряний удар ворога.
У Черкаській ОВА повідомили, що атака мала наслідки. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
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Що відомо про повітряну атаку на Черкаську область 29 червня
Повітряна тривога на Черкащині тривала ще з 9 вечора 28 червня. Усю ніч область, як і решта України, перебувала під масованою комбінованою повітряною атакою російської армії. Відбій дали о 5 ранку.
Ближче до цього часу начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив у соціальних мережах першу інформацію про наслідки атаки. Отже, наразі відомо, що:
- Удар ворога призвів до наслідків для цивільної інфраструктури.
- Попередньо, 3 постраждалих.
- Усі служби працюють.
Деталі влада пообіцяла надати згодом. Зауважимо, що сусідня до Черкащини Полтавська область також перебувала під ударом, і відомо, що потужної комбінованої атаки зазнав Кременчук.
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