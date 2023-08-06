Вибухи на Чонгарському мосту і не тільки: окупанти показали кадри потужної "бавовни"

До Чонгарського мосту вкотре завітала бавовна. Російські ЗМІ почали бідкатися на бавовну у неділю, 6 серпня, передає 24 Канал.

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За попередньою інформацією, в районі Чонгару могло бути 3 – 4 прильоти. Медіа країни-агресорки поширили кадри з місця подій. Також гучно було в районі Генічеська. Попередньо, бавовна могла завітати до мостів, які сполучають Арабатську стрілку з материковою частиною.

На одному з відео, знятому в тимчасово окупованому Генічеську, можна побачити потужне полум'я після бавовни. Обережно, може бути присутня ненормативна лексика російською!

Наслідки "бавовни" на мосту біля Генічеська: відео

Ще кадри вибухів на ТОТ: відео з соцмереж

Що каже Україна

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграмі натякнув на відсутність загиблих та поранених серед цивільного населення.

Цивільне населення не зачепило. Чого не можна сказати про окупантів.

Чекаємо на нові автобуси з вантажем "300" в шпиталях Приазовʼя,

– написав він.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук написав у своєму блозі, що прильоти були й у Генічеському районі. За його словами, міст на Арабатській стрілці зазнав пошкоджень.

Наслідки вибухів на мосту через протоку Тонку / Фото з соцмереж

Не залишив без уваги цей інцидент і мер Мелітополя Іван Федоров. Він підтвердив інформацію про те, що "бавовна" завітала на Чонгарський міст та в район переправи, що веде на Арабатську стрілку з тимчасово окупованого Генічеська.

Здається, "харошие русские", які прямують на відпочинок до окупованого Криму та у зворотному напрямку, відчують всю "радість", яку принесла їх країна на нашу землю. Реальність на ТОТ – зовсім не те, що їм показують по телевізору,

– написав міський голова в соцмережах.

Що кажуть окупанти та колаборанти

Генштаб ЗСУ ще офіційно не коментував "бавовну" на тимчасово окупованих росіянами територіях.

Одіозний гауляйтер Володимир Сальдо підтвердив "бавовну" на мосту біля Генічеська. Колаборант бездоказово заявив про нібито 12 ракет Storm Shadow, 9 з яких буцімто збила російська ППО. Окупанти тимчасово перекрили цю переправу через протоку Тонка. Поряд з нею палає трава.

Також він повідомив про перебитий газопровід зі Стрілківського родовища в Генічеськ, що проходить поряд з цією переправою. За словами кремлівського посіпаки, одна людина могла отримати поранення.

Такий має вигляд міст через протоку Тонку до та після "бавовни" / Фото телеграм-каналу "Крымский ветер"



Гауляйтер Сергій Аксьонов підтвердив вибухи на Чонгарському мосту і теж похизувався нібито успішною роботою ППО окупантів. За його словами, буцімто сталося лише одне влучання, внаслідок якого автомобільна переправа отримала пошкодження. Представник так званої окупаційної адміністрації Криму заявив про відсутність жертв.

Інформацію про вибухи на Чонгарському мосту також підтвердив колаборант Володимир Рогов. Він сказав, що зараз КПП "Чонгар" (Джанкой – Генічеськ) тимчасово закритий.



Де могли пролунати вибухи 6 серпня на ТОТ/ Карта з соцмереж

Наслідки "бавовни" в районі Чонгара та Генічеська: Фото з соцмереж

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