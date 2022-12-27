Небо в диму та шум від вертольотів: шокуюче відео перших вибухів у Чорнобаївці

11 листопада славнозвісна Чорнобаївка нарешті повернулася під український контроль. Проте від початку війни на території місцевого аеродрому постійно лунали потужні вибухи.

На відео, яке опублікував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, зафільмували обстріли станом на 2 березня. Автор відео зазначає, що в районі аеродрому Чорнобаївки вибухи було чутно з 5 години ранку.

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У небі стояв стовп диму

Під час обстрілів аеродрому в повітря піднявся вертоліт. А небо над Чорнобаївкою огорнув густий та чорний стовп диму.

Також на відео зафіксували, як у вечірню пору в районі військового аеродрому виднілися потужні спалахи від вибухів.

Перші вибухи у Чорнобаївці: дивіться відео

Нагадаємо, що у Чорнобаївці є аеродром, який росіяни облаштували під свою базу. Вперше українські захисники вдарили по ньому 27 лютого. Їм вдалося знищити чимало російської авіації та техніки.

Чорнобаївка розташована північніше Херсону і під час окупації була останнім населеним пунктом уздовж стратегічно важливого для загарбників автошляху М14.

Де розташована Чорнобаївка: карта

Ситуація в Херсонській області: коротко