Небо в диму та шум від вертольотів: шокуюче відео перших вибухів у Чорнобаївці
Джерело:Віталій Кім
11 листопада славнозвісна Чорнобаївка нарешті повернулася під український контроль. Проте від початку війни на території місцевого аеродрому постійно лунали потужні вибухи.
На відео, яке опублікував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, зафільмували обстріли станом на 2 березня. Автор відео зазначає, що в районі аеродрому Чорнобаївки вибухи було чутно з 5 години ранку.
До теми Повернення легенди: кадри з розтрощеної бази росіян у Чорнобаївці
У небі стояв стовп диму
Під час обстрілів аеродрому в повітря піднявся вертоліт. А небо над Чорнобаївкою огорнув густий та чорний стовп диму.
Також на відео зафіксували, як у вечірню пору в районі військового аеродрому виднілися потужні спалахи від вибухів.
Перші вибухи у Чорнобаївці: дивіться відео
Нагадаємо, що у Чорнобаївці є аеродром, який росіяни облаштували під свою базу. Вперше українські захисники вдарили по ньому 27 лютого. Їм вдалося знищити чимало російської авіації та техніки.
Чорнобаївка розташована північніше Херсону і під час окупації була останнім населеним пунктом уздовж стратегічно важливого для загарбників автошляху М14.
Де розташована Чорнобаївка: карта
Ситуація в Херсонській області: коротко
- У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження штабу окупантів у Забариному Херсонської області, де росіяни проводили нараду офіцерів південного військового округу збройних сил Росії.
- Ворог продовжує тероризувати місцеве населення – обстрілюють не лише звільнені території, а й ті, які навіть не були під окупацією.
- У переддень Різдва, 24 грудня, росіяни обстріляли центр Херсона з реактивних систем залпового вогню "Град". Це спричинило пожежу на найбільшому ринку міста, а крім того, постраждали і будинки, автомобілі, будівля дитячого садочку.
- Ракета прилетіла і на подвір'я обласної лікарні. Ударною хвилею розбило вікна лікарні, двері в палатах, а також зруйнувало покриття. Це лише вкотре доводить, що цинічності росіян немає жодних меж.
- Наслідки атаки жахають. 11 людей загинуло, ще 64 – отримали поранення, 18 з них – залишаються у важкому стані.