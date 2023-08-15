Свист ракет, вибух – все затряслося: очевидці розповіли моторошні деталі обстрілу Дніпра

Російські військові вночі 15 серпня завдали ракетного удару по Дніпру. Окупанти атакували Дніпропетровську область крилатими ракетами та С-300/С-400.

О 04:20 було зафіксовано приліт по одному з підприємств Дніпра. Унаслідок ракетного терору троє людей поранені.

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У Дніпрі внаслідок ракетного терору постраждали три людини

Станом на 7:00 було відомо про двох поранених – це 59-річна жінка, яка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома, і 70-річний чоловік, якого ушпиталили.

Згодом перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов в ефірі телемарафону уточнив, що кількість поранених збільшилася до трьох людей.

Унаслідок обстрілу виникла пожежа, яка охопила понад 800 квадратних метрів. Окрім підприємства, росіяни атакували важливий спортивний об'єкт Дніпра, який приймав всеукраїнські змагання.

Очевидці ракетного терору розповіли, що прокинулися від вибухів о 4:20. Люди зізнаються, що було дуже страшно через сильні вибухи.

Очевидці розповіли про ракетний удар по Дніпру: дивіться відео

Зокрема, очевидці розповідають, що чули свист ракет, які пролітали над житловими будинками. Через сильні вибухи дрижали будинки та вікна в них.

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Жителі Дніпра розповіли про ракетний удар по місту: дивіться відео

Дніпряни Юлія та Артем, які живуть за 600 метрів від місця влучання, розповіли Суспільному, що прокинулися рано-вранці від свисту ракет.

Вибух, все затряслося, собака гавкав, також злякався. Ми думали, що близько прилетіло. Звісно, був шок, що так близько. Це був спорткомплекс, куди ми ходили займатися плаванням три роки. Ми ходимо сюди гуляти,

– сказали юнак та дівчина.

"У нас балкон виходить на проспект. Першу ракету ми просто почули, а другу навіть бачили – як летіла", – розповів дніпрянин Олександр.

Що відомо про ракетний удар по Дніпру