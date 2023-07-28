Не могли не відмітитись, – у Міноборони відреагували на обстріл Дніпра у День державності
Джерело:Ганна Маляр
Росіяни 28 липня атакували Дніпро ракетами. Цього дня українці відзначають День державності.
На щастя, загиблих внаслідок ворожого обстрілу немає. Однак станом на 23:30 відомо, що постраждали 9 людей.
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Реакція Міноборони на удар Росії по Дніпру
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відреагувала на атаку по багатоповерхівці у Дніпрі.
Росії завжди дошкуляла наша державність. І у день нашої державності вони не могли не відмітитись. Дніпро. Ми переживемо і це. Станемо ще міцнішими,
– наголосила посадовиця.
Вона додала, що росіяни не зруйнують ракетами нашу державність.
"Вони зруйнують свою... в цьому і парадокс цієї війни", – підсумувала Маляр.
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Коротко про ракетний обстріл Дніпра 28 липня
- Приблизно о 20:30 28 липня у Дніпрі пролунав потужний вибух. Місцева влада закликала усіх не нехтувати безпекою, адже росіяни запустили по місту ракети.
- Згодом з'явилася інформація, що загарбники поцілили по житловій багатоповерхівці. Це також підтвердив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, на місце атаки прибули усі відповідні служби. Правоохоронці та рятувальники здійснювали поквартирний обхід, аби відшукати усіх травмованих внаслідок ракетного обстрілу.
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що ворог також вдарив по адмінбудівлі СБУ.
- Спершу було відомо про трьох постраждалих, однак потім кількість травмованих зросла. О 23:23 голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ракетного удару по Дніпру є 9 постраждалих. Серед них – двоє дітей віком 14 та 17 років з акубаротравмою.
- Такий же діагноз у двох 20-річних дівчат. Ще п'ятеро людей отримали рвані рани. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка. За словами медиків, постраждалі перебувають у задовільному стані та лікуватимуться вдома.