Вибухи в Дніпрі: в місті успішно спрацювала ППО
Джерело:Повітряне командування "Схід"
Вранці 18 травня на Дніпропетровщині прозвучали сирени. У Дніпрі місцеві жителі повідомили про вибухи. Згодом стало відомо, що у місті спрацювала система ППО.
Про успішну роботу відзвітували в повітряному командуванні "Схід". Військові зазначили: усі деталі повідомлять згодом.
Раніше У Дніпрі та Одесі чути звуки вибухів: залишайтесь в укриттях
Дніпрян просять не оприлюднювати фото та відео вибухів
Нагадуємо, жодних фото та відео з прив'язкою до місцевості,
– наголосили українські захисники.
Зазначимо, що сирени жителі Дніпра та області почули близько 5:40 ранку. Також про повітряну небезпеку попередили жителів більшості південних та центральних регіонів України. Вже незабаром дніпряни у соцмережах почали писати, що чують вибухи та бачать дим.
Напередодні на Дніпропетровщині збили ворожий безпілотник
Напередодні на Дніпропетровщині теж кілька разів повідомляли про небезпеку з повітря. Нашим військовим вдалось збити над областю ворожий безпілотник. Приземлили російський "Орлан-10". Лише за добу Повітряним силам та Сухопутним війська вдалось ліквідувати ще 9 БпЛА.
Кілька днів тому область обстріляли з "Ураганів"
У ніч на 15 травня під ворожим вогнем опинилась Широківська громада Криворізького району. Вороги гатили по ній з "Ураганів". На щастя, загарбники поцілили з реактивних систем залпового вогню поміж селами, отож ніхто не постраждав. Минулось також без руйнувань.