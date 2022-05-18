Вибухи в Дніпрі: в місті успішно спрацювала ППО

Вранці 18 травня на Дніпропетровщині прозвучали сирени. У Дніпрі місцеві жителі повідомили про вибухи. Згодом стало відомо, що у місті спрацювала система ППО.

Про успішну роботу відзвітували в повітряному командуванні "Схід". Військові зазначили: усі деталі повідомлять згодом.

Раніше У Дніпрі та Одесі чути звуки вибухів: залишайтесь в укриттях

Дніпрян просять не оприлюднювати фото та відео вибухів

Нагадуємо, жодних фото та відео з прив'язкою до місцевості,

– наголосили українські захисники.

Зазначимо, що сирени жителі Дніпра та області почули близько 5:40 ранку. Також про повітряну небезпеку попередили жителів більшості південних та центральних регіонів України. Вже незабаром дніпряни у соцмережах почали писати, що чують вибухи та бачать дим.

Напередодні на Дніпропетровщині збили ворожий безпілотник

Напередодні на Дніпропетровщині теж кілька разів повідомляли про небезпеку з повітря. Нашим військовим вдалось збити над областю ворожий безпілотник. Приземлили російський "Орлан-10". Лише за добу Повітряним силам та Сухопутним війська вдалось ліквідувати ще 9 БпЛА.

Кілька днів тому область обстріляли з "Ураганів"

У ніч на 15 травня під ворожим вогнем опинилась Широківська громада Криворізького району. Вороги гатили по ній з "Ураганів". На щастя, загарбники поцілили з реактивних систем залпового вогню поміж селами, отож ніхто не постраждав. Минулось також без руйнувань.