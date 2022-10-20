"Бавовна" спіткала вночі Донецьк: окупанти скаржаться на пряме влучання в "адміністрацію"

У тимчасово окупованому Донецьку пізно ввечері 19 жовтня прогриміли вибухи. Окупаційна влада заявила про "влучання в адміністрацію".

До окупантів навідалася "бавовна"

Гучно було у Ворошиловському районі міста. Про це повідомили місцеві телеграм-канал, пише 24 канал.

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Місцеві мешканці бідкаються, що "бавовна" була дуже голосна. Від неї у деяких будинках тряслися вікна. Більшість населення почули 2 звуки вибуху. На відео з місця події видно, що в небо піднявся невеликий стовп диму.

До речі, після "бавовни" в Донецьку трапилися перебої з інтернетом.

Так звана "влада" окупованого міста заявила про "пряме попадання в адміністрацію".

У Донецьку прозвучали вибухи: відео

"Бавовна" розцвіла у Донецьку / Фото місцевих телеграм-каналів

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Зеленський закликав українців виїхати з окупації

У традиційному вечірньому зверненні за 19 жовтня президент Володимир Зеленський закликав мешканців тимчасово окупованих територій спробувати виїхати звідти. Найближчим часом росіяни планують мобілізувати до свого війська ще більше чоловіків, то ж залишатися там – небезпечно.

Якщо можливості виїхати у вас немає, то уникайте мобілізації. Якщо вас таки заберуть в окупаційне військо, прийдіть на позиції ЗСУ і здайтеся.

ЗСУ нищать ворога

"Бавовна" доволі часто подорожує тимчасово окупованими територіями. Вона навідується на військові бази й склади російської армії. То ж ворог постійно втрачає бійців і техніку. Станом на 20 жовтня ЗСУ ліквідували вже 66 650 російських окупантів. Лише за минулу добу на "концерт Кобзона" відправилися 370 загарбників.

Крім того, наші військові за один день знищили 13 російських танків, 20 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, гелікоптер, 25 БпЛА, 6 крилатих ракет тощо.

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