В окупованому Донецьку – "бавовняно": може детонувати склад БК

На тимчасово окупованих територіях ввечері 29 липня знову неспокійно. Про гучні вибухи повідомили у Донецьку.

Про це повідомив український блогер та активіст Сергій Стерненко. Також він оприлюднив відео з місця події.

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У Донецьку, ймовірно, детонує склад БК

Стерненко о 20:22 29 липня оприлюднив відео з тимчасово окупованого Донецька.

Влучання у склад боєприпасів у тимчасово окупованому Донецьку,

– мовиться у підписі до ролика.

На відео можна почути вибухи, які лунають один за одним. Також у стороні, звідки надходять звуки, можна побачити дим.

У Донецьку знову гучно: відео

Якщо ці звуки є й справді детонацією ворожого складу БК, то приліт таки вдався. Однак варто зауважити, що наразі точно невідомо, чи причетна Україна до цього інциденту, адже офіційних повідомлень від Сил оборони поки не було.

У тимчасово окупованому місті може детонувати ворожий склад БК: відео

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